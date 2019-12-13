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Главная / Аналитикам / Аналитика / Доллар еще обладает потенциалом падения против рубля - ИК "Велес Капитал"
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13 декабря 2019 года 16:46
Доллар еще обладает потенциалом падения против рубля - ИК "Велес Капитал"
Доллар на недельном графике, с технической точки зрения, еще обладает потенциалом падения против рубля, а в краткосрочном периоде вошел в зону перепроданности, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Ближайшая зона важных поддержек расположена в районе 62 руб. - ее пробой откроет дорогу в район минимумов апреля прошлого года, к 60,50 руб. В среднесрочной перспективе американская валюта остается под давлением до закрепления пары доллар/рубль выше 64,50 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика).
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13 декабря 2019 года 18:32
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Adobe и поднимает их среднесрочную целевую цену до $345, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Игоря Додонова. Взгляд эксперта на дальнейшие перспективы Adobe остается позитивным. "Отчетность Adobe мы оцениваем как достаточно... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:39
Следующую неделю нефть, вероятно, проведет в диапазоне 63-65 долларов/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Мы видим нефть на следующей неделе в диапазоне 63-65 долларов/баррель. Несмотря на заключение 1 фазы торгового соглашения между США и КНР, мы не верим в закрепление нефти выше... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:20
Цена золота до конца года останется на уровне ниже 1500 долларов/унцию, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Цены на золото остаются стабильными, несмотря на улучшение рыночного сантимента и рост спроса на рисковые активы. Инвесторы сохраняют веру в перспективы роста стоимости металла в... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:00
Учитывая результаты выборов в Великобритании, Julius Baer придерживается нейтральной позиции по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии экономиста банка Дэвида Мейера. Как и предсказывали предварительные опросы мнения, Консервативная партия Великобритании одержала... читать дальше
.13 декабря 2019 года 10:25
Нефтяные котировки возобновили рост на фоне позитивного информационного фона вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Фьючерсы на Brent прибавили чуть менее 1% в четверг и продолжают демонстрировать растущие настроения с утра пятницы. Котировки торгуются вблизи от двухмесячных максимумов и... читать дальше
.13 декабря 2019 года 09:44
Американские фондовые индексы достигли новых рекордных максимумов в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу. читать дальше
.12 декабря 2019 года 17:54
Цена нефти марки Brent в 2020 г. будет находиться в диапазоне $60–70/барр., говорится в обзоре ИК "Атон". "Соглашение ОПЕК+ доказало свою эффективность, и мы ожидаем, что цены на нефть в 2020 будут относительно стабильны, если в марте 2020 соглашение будет продлено, - отмечают эксперты... читать дальше
.12 декабря 2019 года 17:25
Ожидаемый рост инфляции, о котором говорит председатель ФРС США, не является причиной изменить позицию "ниже рынка" по гособлигациям США, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Наоборот, уверенность регулятора в... читать дальше
.12 декабря 2019 года 14:36
Курс рубля может укрепиться до 63 руб./$1, если пошлины на китайский импорт не будут введены - Sberbank CIB
Курс рубля может укрепиться до 63 руб./$1, если пошлины на китайский импорт не будут введены, говорится в комментарии аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко. "Оптимизм на рынке, вызванный итогами заседания ФРС США, может усилиться, если будет принято решение отложить введение... читать дальше
.12 декабря 2019 года 13:35
Котировки нефти могут отреагировать на итоги встречи Трампа с ведущими торговыми советниками - Sberbank CIB
Котировки нефти могут отреагировать на итоги встречи Трампа с ведущими торговыми советниками, говорится в комментарии аналитика Sberbank CIB Михаил Шейбе. Инвесторы на рынке нефти будут следить прежде всего за итогами встречи (которые, скорее всего, станут известны ночью) Дональда Трампа с... читать дальше
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