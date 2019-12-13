Доллар еще обладает потенциалом падения против рубля - ИК "Велес Капитал"

Доллар на недельном графике, с технической точки зрения, еще обладает потенциалом падения против рубля, а в краткосрочном периоде вошел в зону перепроданности, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Ближайшая зона важных поддержек расположена в районе 62 руб. - ее пробой откроет дорогу в район минимумов апреля прошлого года, к 60,50 руб. В среднесрочной перспективе американская валюта остается под давлением до закрепления пары доллар/рубль выше 64,50 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика).