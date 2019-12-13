Следующую неделю нефть, вероятно, проведет в диапазоне 63-65 долларов/баррель - Промсвязьбанк

Следующую неделю нефть, вероятно, проведет в диапазоне 63-65 долларов/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Мы видим нефть на следующей неделе в диапазоне 63-65 долларов/баррель. Несмотря на заключение 1 фазы торгового соглашения между США и КНР, мы не верим в закрепление нефти выше 65 долларов/баррель. Во-первых, этого недостаточно для восстановления темпов мировой торговли, во-вторых, циклическое замедление мировой экономики неизбежно, в-третьих, рынок перенасыщен нефтью, и изменить это пока не представляется возможным", - отмечают аналитики банка.