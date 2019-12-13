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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Следующую неделю нефть, вероятно, проведет в диапазоне 63-65 долларов/баррель - Промсвязьбанк
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13 декабря 2019 года 15:39

Следующую неделю нефть, вероятно, проведет в диапазоне 63-65 долларов/баррель - Промсвязьбанк

Следующую неделю нефть, вероятно, проведет в диапазоне 63-65 долларов/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Мы видим нефть на следующей неделе в диапазоне 63-65 долларов/баррель. Несмотря на заключение 1 фазы торгового соглашения между США и КНР, мы не верим в закрепление нефти выше 65 долларов/баррель. Во-первых, этого недостаточно для восстановления темпов мировой торговли, во-вторых, циклическое замедление мировой экономики неизбежно, в-третьих, рынок перенасыщен нефтью, и изменить это пока не представляется возможным", - отмечают аналитики банка.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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