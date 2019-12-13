.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Цена золота до конца года останется на уровне ниже 1500 долларов/унцию - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 декабря 2019 года 15:20
Цена золота до конца года останется на уровне ниже 1500 долларов/унцию - Промсвязьбанк
Цена золота до конца года останется на уровне ниже 1500 долларов/унцию, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Цены на золото остаются стабильными, несмотря на улучшение рыночного сантимента и рост спроса на рисковые активы. Инвесторы сохраняют веру в перспективы роста стоимости металла в будущем, отмечают специалисты банка. Некоторую поддержку оказало принятое на заседании в эту среду решение ФРС в течение следующего года не повышать ставку. Также в плюс сыграл рост инфляционных ожиданий и переход реальных ставок на отрицательную территорию. "По нашим прогнозам, цена золота до конца года останется на уровне ниже 1500 долларов/унцию. В лучших по сравнению с золотом условиях находится серебро, так как цены (в том числе) учитывают и перспективы восстановления мировой экономики", - пишут аналитики Промсвязьбанка.
.
13 декабря 2019 года 18:32
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Adobe и поднимает их среднесрочную целевую цену до $345, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Игоря Додонова. Взгляд эксперта на дальнейшие перспективы Adobe остается позитивным. "Отчетность Adobe мы оцениваем как достаточно... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:39
Следующую неделю нефть, вероятно, проведет в диапазоне 63-65 долларов/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Мы видим нефть на следующей неделе в диапазоне 63-65 долларов/баррель. Несмотря на заключение 1 фазы торгового соглашения между США и КНР, мы не верим в закрепление нефти выше... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:00
Учитывая результаты выборов в Великобритании, Julius Baer придерживается нейтральной позиции по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии экономиста банка Дэвида Мейера. Как и предсказывали предварительные опросы мнения, Консервативная партия Великобритании одержала... читать дальше
.13 декабря 2019 года 10:25
Нефтяные котировки возобновили рост на фоне позитивного информационного фона вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Фьючерсы на Brent прибавили чуть менее 1% в четверг и продолжают демонстрировать растущие настроения с утра пятницы. Котировки торгуются вблизи от двухмесячных максимумов и... читать дальше
.13 декабря 2019 года 09:44
Американские фондовые индексы достигли новых рекордных максимумов в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу. читать дальше
.12 декабря 2019 года 17:54
Цена нефти марки Brent в 2020 г. будет находиться в диапазоне $60–70/барр., говорится в обзоре ИК "Атон". "Соглашение ОПЕК+ доказало свою эффективность, и мы ожидаем, что цены на нефть в 2020 будут относительно стабильны, если в марте 2020 соглашение будет продлено, - отмечают эксперты... читать дальше
.12 декабря 2019 года 17:25
Ожидаемый рост инфляции, о котором говорит председатель ФРС США, не является причиной изменить позицию "ниже рынка" по гособлигациям США, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Наоборот, уверенность регулятора в... читать дальше
.12 декабря 2019 года 14:36
Курс рубля может укрепиться до 63 руб./$1, если пошлины на китайский импорт не будут введены - Sberbank CIB
Курс рубля может укрепиться до 63 руб./$1, если пошлины на китайский импорт не будут введены, говорится в комментарии аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко. "Оптимизм на рынке, вызванный итогами заседания ФРС США, может усилиться, если будет принято решение отложить введение... читать дальше
.12 декабря 2019 года 13:35
Котировки нефти могут отреагировать на итоги встречи Трампа с ведущими торговыми советниками - Sberbank CIB
Котировки нефти могут отреагировать на итоги встречи Трампа с ведущими торговыми советниками, говорится в комментарии аналитика Sberbank CIB Михаил Шейбе. Инвесторы на рынке нефти будут следить прежде всего за итогами встречи (которые, скорее всего, станут известны ночью) Дональда Трампа с... читать дальше
.12 декабря 2019 года 13:24
По итогам заседания ФРС в среду доллар упал, пара евро-доллар вышла вверх из диапазона 1,10-1,11, в котором находилась более месяца, и достигала 1,1143, сообщается в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. При этом тональность риторики ФРС нельзя было... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.