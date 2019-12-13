.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль может закончить год на локальных максимумах в диапазоне 62-64,5 руб./$, если позитив сохранится - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 декабря 2019 года 15:54
Рубль может закончить год на локальных максимумах в диапазоне 62-64,5 руб./$, если позитив сохранится - БКС
Если сохранится общерыночный позитив, то рублевая валюта закончит год на локальных максимумах в диапазоне 62-64,5 рублей за доллар, говорится в комментарии "БКС Премьер". "Решение Банка России о снижении ключевой ставки на 25 б.п. до уровня 6,25% с учетом последних изменений рыночной конъюнктуры выглядит полностью обоснованным. Ранее мы указывали на то, что набор внутренних факторов, в том числе возможное замедление темпов роса потребительских цен ниже прогнозного диапазона ЦБ РФ в 3,2-3,7% по итогам года, выступает мощным стимулом в пользу снижения уровня ключевой ставки в декабре. В то же время внешнерыночный фон ранее характеризовался нами как недостаточно комфортный для пятого за этот год снижения ставки Банка России", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Тем не менее, за последние две недели, в особенно в последние дни перед заседанием ЦБ РФ, рыночный оптимизм продолжил усиливаться, констатирует А. Покатович. Рынки получили желаемый сигнал от ФРС о том, что в следующем году американский регулятор, вероятно, останется далек от возвращения к повышению ставок. Опасения нового витка торгового обострения между США и Китаем также ослабли. "Бразилия, которая, на наш взгляд, является хорошим "отражением" геополитических настроений в латиноамериканском регионе в целом, ранее на этой неделе также пошла на еще одно снижение ставки (- 50 б.п. - до исторических минимумов в 4,5%). В результате текущий набор как внутренних, так и внешних факторов не формирует каких-либо значимых препятствий для снижения ключевой ставки ЦБ РФ, и регулятор активно пользуется этой возможностью", - указывает специалист. "С учетом обновленного макроэкономического прогноза Банка России, мы сохраняем наш прогноз и полагаем, что ключевая ставка может быть снижена до уровня 6% уже в первом полугодии 2020 года. Также в данный момент мы не исключаем снижения ставки ниже 6% далее по году. Монетарный регулятор указывает на то, что дезинфляционные риски будут преобладать в начале 2020 года, и в этой перспективе мы также ожидаем замедления инфляция до уровней 2,5-2,8% с дальнейшим разворотом к ускорению до уровней 3,6-3,8% по итогам следующего года. На наш взгляд, такой вектор развития инфляционных процессов при условии отсутствия масштабных негативных рыночных шоков сохранит для ЦБ РФ возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки в 2020 году. Наш прогноз по ключевой ставке на 2020 год находится в диапазоне 5,75-6%, достижение уровня 5,5% видится возможном при значительном улучшении общей рыночной конъюнктуры, сохранения доминирующей позиции дезинфляционных рисков, а также необходимости монетарной поддержки экономического роста, - отмечает Антон Покатович. - Мы ожидаем, что снижение кредитно-депозитных ставок также продолжится. В начале следующего года максимальные ставки по вкладам будут тяготеть к уровням 5,5-5,75%, ставки по ипотеке продолжат обновление исторических минимумов и могут опуститься до уровней 9% и ниже в первом полугодии 2020 года. В том случае если общерыночный позитив сохранится (США и Китай завершат год без торгового разочарования), рублевая валюта закончит год на локальных максимумах в диапазоне 62-64,5 рублей за доллар".
.
13 декабря 2019 года 18:32
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Adobe и поднимает их среднесрочную целевую цену до $345, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Игоря Додонова. Взгляд эксперта на дальнейшие перспективы Adobe остается позитивным. "Отчетность Adobe мы оцениваем как достаточно... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:39
Следующую неделю нефть, вероятно, проведет в диапазоне 63-65 долларов/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Мы видим нефть на следующей неделе в диапазоне 63-65 долларов/баррель. Несмотря на заключение 1 фазы торгового соглашения между США и КНР, мы не верим в закрепление нефти выше... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:20
Цена золота до конца года останется на уровне ниже 1500 долларов/унцию, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Цены на золото остаются стабильными, несмотря на улучшение рыночного сантимента и рост спроса на рисковые активы. Инвесторы сохраняют веру в перспективы роста стоимости металла в... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:00
Учитывая результаты выборов в Великобритании, Julius Baer придерживается нейтральной позиции по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии экономиста банка Дэвида Мейера. Как и предсказывали предварительные опросы мнения, Консервативная партия Великобритании одержала... читать дальше
.13 декабря 2019 года 10:25
Нефтяные котировки возобновили рост на фоне позитивного информационного фона вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Фьючерсы на Brent прибавили чуть менее 1% в четверг и продолжают демонстрировать растущие настроения с утра пятницы. Котировки торгуются вблизи от двухмесячных максимумов и... читать дальше
.13 декабря 2019 года 09:44
Американские фондовые индексы достигли новых рекордных максимумов в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу. читать дальше
.12 декабря 2019 года 17:54
Цена нефти марки Brent в 2020 г. будет находиться в диапазоне $60–70/барр., говорится в обзоре ИК "Атон". "Соглашение ОПЕК+ доказало свою эффективность, и мы ожидаем, что цены на нефть в 2020 будут относительно стабильны, если в марте 2020 соглашение будет продлено, - отмечают эксперты... читать дальше
.12 декабря 2019 года 17:25
Ожидаемый рост инфляции, о котором говорит председатель ФРС США, не является причиной изменить позицию "ниже рынка" по гособлигациям США, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Наоборот, уверенность регулятора в... читать дальше
.12 декабря 2019 года 14:36
Курс рубля может укрепиться до 63 руб./$1, если пошлины на китайский импорт не будут введены - Sberbank CIB
Курс рубля может укрепиться до 63 руб./$1, если пошлины на китайский импорт не будут введены, говорится в комментарии аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко. "Оптимизм на рынке, вызванный итогами заседания ФРС США, может усилиться, если будет принято решение отложить введение... читать дальше
.12 декабря 2019 года 13:35
Котировки нефти могут отреагировать на итоги встречи Трампа с ведущими торговыми советниками - Sberbank CIB
Котировки нефти могут отреагировать на итоги встречи Трампа с ведущими торговыми советниками, говорится в комментарии аналитика Sberbank CIB Михаил Шейбе. Инвесторы на рынке нефти будут следить прежде всего за итогами встречи (которые, скорее всего, станут известны ночью) Дональда Трампа с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.