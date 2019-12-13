"Газпром" может пересмотреть в сторону уменьшения прогноз экспортной цены газа - "ВТБ Капитал"

"Газпром" (MOEX: GAZP) вполне может пересмотреть в сторону уменьшения прогноз по цене реализации газа на экспортном направлении, считают аналитики "ВТБ Капитала" Дмитрий Лукашов, Екатерина Родина и Анна Стекольщикова.

"Мы считаем не совсем логичным, что компания прогнозирует снижение средней цены на нефть в 2020 году, но не предполагает снижение цены экспорта газа на европейском направлении. Учитывая слабую динамику форвардных котировок (например, цена 3-месячного форвардного контракта на TTF равна $170/куб. м, тогда как спотовая цена в Европе в I квартале 2019 года составляла $212/куб. м) и снижение цен на нефть в годовом сопоставлении (с некоторым отставанием определяет цены по газовым контрактам, привязанным к ценам на нефть), "Газпром" вполне может пересмотреть в сторону уменьшения свой прогноз по цене реализации газа на экспортном направлении", - говорится в обзоре инвестбанка.

"Газпром" использовал консервативные предпосылки по доходной части при формировании бюджета на 2020 год, заложив цену на нефть Urals в размере $57 за баррель, а экспортную цену на газ на уровне 2019 года.