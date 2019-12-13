Новая дивидендная политика является позитивным фактором для инвесторов "Газпрома" - Газпромбанк

Новая дивидендная политика является позитивным фактором для инвесторов "Газпрома", отмечается в обзоре Газпромбанка. Правление "Газпрома" рассмотрело новую дивидендную политику Группы и рекомендовало ее к одобрению советом директоров (ожидается 24 декабря). Новая политика устанавливает минимальный коэффициент дивидендных выплат на уровне 30% (от скорректированной чистой прибыли) за 2019 г., 40% – за 2020 г. и 50% – за 2021 г.

Согласно заявлению финансового директора, заместителя председателя правления "Газпрома" Ф.К. Садыгова, для целей расчета дивидендов чистая прибыль Группы будет корректироваться на ряд неденежных статей, сообщается в обзоре инвестбанка. "По новой методологии мы оцениваем дивиденды "Газпрома" не менее ~14 руб./акц. за 2019 г., ~20 руб./акц. – за 2020 г. и ~26 руб./акц. – за 2021 г.. На наш взгляд, новая дивидендная политика является позитивным фактором для инвесторов Газпрома, поскольку устанавливает прозрачную формулу для расчета дивидендов, предусматривающую корректировки только на неденежные статьи отчета о прибылях и убытках, и предлагает привлекательную дивидендную доходность (примерно 6–10% на трехлетнем горизонте), которая соответствует уровню лидеров сектора по доходности (Татнефть и ЛУКОЙЛ)", - отмечают эксперты Газпромбанка.

Совет директоров "Газпрома" в рамках новой дивидендной политики может принять решение об уменьшении размера дивидендов, если чистая долговая нагрузка Группы (скорректированный чистый долг/EBITDA) превысит уровень 2,5х по итогам года. На взгляд аналитиков Гаопромбанка, это маловероятно: "Газпром" должен сохранить чистую долговую нагрузку ниже уровня 2,0x даже при слабых экспортных ценах на газ.