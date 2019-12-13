Итоги выборов в Великобритании могут привести к росту стоимости британских активов - "ВТБ Мои инвестиции"

Итоги выборов в Великобритании могут привести к росту британских активов, сообщается в комментарии инвестиционного стратега ВТБ Мои Инвестиции Алексея Воробьева.

"Победа по итогам предварительных итогов парламентских выборов в Великобритании консервативной партии во главе с Б.Джонсоном повышает вероятность контролируемого Брекзита и переоценки британских активов", - указывает эксперт.

Основные финансовые активы и курс фунта стерлингов демонстрировали отстающую динамику по отношению к аналогам из развитых стран после голосования по Брекзиту в июне 2016 г. Два основных сценария, которые рассматривали рынки: 1. Брекзит "со сделкой с властями ЕС" (контролируемый выход) и 2. Брекзит "без сделки с властями ЕС" (неконтролируемый выход). По мнению Алексея Воробьева, после прошедших выборов вероятность контролируемого Брекзита значительно повышается, который может состояться в сроки до 31 января 2020 г.

"Финансовые рынки обычно позитивно реагируют на рост рыночных ожиданий контролируемого выхода Великобритании из состава ЕС, как это уже происходило в начале 2019 г. и в октябре 2019 г. В среднесрочной перспективе продолжится переоценка британских активов, включая акции, облигации и курс национальной валюты, которые значительно отстали в динамике к сопоставимым аналогам из развитых рынков за последние три года. Значительнее всего отставание по акциям (-23%). По корпоративным облигациям оно составляет -6%, по корпоративным - -3%", - заключает стратег "ВТБ Мои инвестиции".