Рубль может умеренно скорректироваться в конце декабря - Банк "Санкт-Петербург"

Следующая неделя фактически станет последней неделей активных торгов в 2019 году, после этого западные инвесторы уйдут на рождественские каникулы. Рубль может умеренно скорректироваться в последующие недели из-за сезонного всплеска спроса на валюту, но ослабление национальной валюты уже вряд ли будет существенным, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".