"ВТБ Мои инвестиции" рекомендует покупать акции НМТП на ожиданиях щедрых дивидендов, говорится в комментарии инвестиционного стратега инвестбанка Станислава Клещева.

Инвестиционная идея: покупка акций НМТП не дороже 8,6 руб. с целевым уровнем 9,4 руб и стоп-лоссом 7,5 руб.

"Мы ожидаем щедрых дивидендных выплат от НМТП после продажи Новороссийского зернового терминала (НЗТ) за 35,5 млрд руб. По нашим оценкам, компания может выплатить 14,6-24,5 млрд руб. Это транслируется в ожидаемую дивидендную доходность 9,3-15,5% - существенно выше среднерыночного уровня (7%)", - отмечает Станислав Клещев.

Основному акционеру НМТП, Транснефти, необходимо изыскать средства для выплат компенсаций за поставку загрязнённой нефти по трубопроводу Дружба (23 млрд руб.), поэтому Транснефть заинтересована в высоких дивидендах. "С учётом небольшой доли акций НМТП в свободном обращении, 20%-ной доли Росимущества в капитале НМТП, а также планов приватизации порта дивиденды представляются приоритетным способом "подъёма денег" из "дочки" в головную компанию группы", - указывает эксперт инвестбанка.

Выплата компенсаций за загрязнённую нефть ожидается до конца 1 пол. 2020 г. Если направлять на это средства от продажи НЗТ, то дивиденды НМТП могут быть объявлены в ближайшие 3-4 месяца, сообщается в комментарии "ВТБ Мои инвестиции".