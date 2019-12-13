Рубль в пятницу будет торговаться в диапазоне 63-64 в паре с долларом и 70-71 в паре с евро - "Локо банк"

Рубль в пятницу будет торговаться в диапазоне 63-64 в паре с долларом и 70-71 в паре с евро, говорится в комментарии "Локо банка".

Благодаря растущим нефтяным котировкам отечественная валюта укрепляется по отношению к доллару и евро, отмечает заместитель председателя правления "Локо банка" Андрей Люшин.

13 декабря состоится заседание ЦБ РФ, в ходе которого ожидается принятие решения о снижении ключевой ставки на 25 б.п. - до 6,25%.

15 декабря США объявят решение относительно новых тарифов для ряда китайских товаров.

Рассмотрение санкционного проекта DASKA в отношении России было отложено и состоится на следующей неделе или в начале 2020 года.

"Рубль в пятницу будет торговаться в диапазоне 63-64 в паре с долларом и 70-71 в паре с евро", - прогнозирует А. Люшин.