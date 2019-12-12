Рынок ОФЗ в 2020 году сохранит потенциал, но он будет ограничен - Газпромбанк

Рынок ОФЗ в 2020 году сохранит потенциал, но он будет ограничен, говорится в обзоре Газпромбанка. По оценке экспертов инвестбанка, инфляция продолжит замедляться и достигнет значений ниже 2,5% г/г в 1К20 (с учетом высокой базы 1К19). Последующее ускорение инфляции будет медленным, к концу года рост цен ускорится до 3,5% г/г. Эксперты также ожидают, что ЦБ РФ в 2020 г. снизит диапазон нейтральной ставки на 100 б.п. до 5–6% в номинальном и до 1–2% в реальном выражении. В совокупности это позволит регулятору активнее снижать ключевую ставку и довести ее до 5,5% в 3К20.

"Короткий отрезок кривой к концу 1П20 установится на уровне 5,60–5,75%, - прогнозируют аналитики Газпромбанка. - Мы рассмотрели возможную эволюцию кривой ОФЗ, разделив 2020 г. на два условных этапа – 1П20 и 2П20. Мы ожидаем, что в 1П20 ОФЗ продолжат отыгрывать пересмотр ЦБ РФ нейтрального диапазона, т.к. текущий уровень доходности ОФЗ не в полной мере учитывает достижение ключевой ставкой отметки 5,5%".

Кристаллизация ожиданий участников рынка относительно пересмотра нейтрального диапазона ключевой ставки сохранит и спрос нерезидентов на ОФЗ в 1П20, это подразумевает достижение доходностями 10летних ОФЗ диапазона 6,00–6,15% к середине 2020 г.

"Как следствие, в 1П20 мы рекомендуем занимать позиции на дальнем участке кривой (~10л), поскольку их ожидаемый TR за период (6,1%) будет выше на фоне реализации оставшегося потенциала снижения ставок", - рекомендуют специалисты банка.

Также аналитики Газпромбанка в настоящий момент не видят предпосылок к тому, чтобы ключевая ставка опустилась ниже 5,5%: "Таким образом, после достижения кривой ОФЗ указанного уровня, потенциал снижения доходности будет исчерпан. По показателю ожидаемого TR в 2П20 российский рынок начнет проигрывать многим рынкам ЕМ. По нашей оценке, это приведет к фиксации прибыли в ОФЗ той частью иностранных инвесторов, которые реализуют спекулятивные стратегии".

Эксперты Газпромбанка отмечают высокие показатели макростабильности российской экономики: низкое соотношение госдолга и ВВП (15,5%), высокие ЗВР (32% ВВП), профицит текущего счета (4,4% ВВП), профицит бюджета (1,9% ВВП). "Все это выгодно отличает Россию от большинства других стран ЕМ. Таким образом, несмотря на исчерпание спекулятивной компоненты в российском госдолге, он сохранит свою привлекательность с точки зрения невысоких рисков. Поэтому мы ждем лишь ограниченного влияния на длинный отрезок кривой и расширения спреда 10–3л до 60 б.п. (соответствует среднему значению, когда иностранные инвесторы сокращали свои позиции в ОФЗ в 2018 г.) к концу 2П20", - отмечается в обзоре инвестбанка.

"Как следствие, в 2П20, по мере того, как потенциал снижения доходности будет исчерпываться, рекомендуется сокращать дюрацию до 3 лет на фоне негативного давления на средний и длинный отрезки кривой в результате фиксации прибыли нерезидентами. Это позволит заработать TR в 2,7% в 2П20 и 9,0% – за весь 2020 г.", - заключают специалисты Газпромбанка.