Приостановка цикла снижения ставки ФРС США может снизить спрос на высокодоходные еврооблигации - ITI Capital

Приостановка цикла снижения ставки в американской валюте может оказать сдерживающее влияние на спрос на высокодоходные еврооблигации, который активно повышался в течение 2019 г., говорится в обзоре ITI Capital.

"Премия высокодоходных еврооблигаций к КО США уже существенно уменьшилась, что ограничивает дальнейший рост стоимости бондов при текущей политике ФРС США, - отмечают эксперты ITI Capital Искандер Луцко и Ольга Николаева. - В то же время высокая вероятность сохранения валютных ставок на горизонте ближайших 12 месяцев может вынудить эмитентов с рейтингом ниже инвестиционного пойти на предложение дополнительной премии к риску по сравнению с текущими уровнями".