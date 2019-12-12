Цена Brent в 2020 г. будет находиться в диапазоне $60–70/барр. - ИК "Атон"

Цена нефти марки Brent в 2020 г. будет находиться в диапазоне $60–70/барр., говорится в обзоре ИК "Атон".

"Соглашение ОПЕК+ доказало свою эффективность, и мы ожидаем, что цены на нефть в 2020 будут относительно стабильны, если в марте 2020 соглашение будет продлено, - отмечают эксперты "Атона". - Поддержку ценам окажут недавно объявленные планы ОПЕК+ снизить добычу еще на 500 тыс. барр./сут. Среди факторов, которые могут привести к росту цены вне прогнозируемого диапазона, мы отмечаем ускорение роста мировой экономики и возможное присоединение других стран к ОПЕК+. Отрицательно может сказаться усиление геополитической напряженности и увеличение добычи со стороны стран, не входящих в ОПЕК (текущий прогноз– +2,17–2,3 млн барр. / сут)".