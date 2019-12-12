Курс рубля будет колебаться в районе 64 руб./$1 в краткосрочной перспективе - CFS Management

Курс рубля в ближайшую время будет колебаться в районе 64 руб./$1, считает исполнительный директор CFS Management Александр Лапидус.

Как говорится в комментарии А. Лапидуса, в связи с тем, что курс национальной валюты коррелирует с ценами на нефть, в результате принятого на заседании стран ОПЕК+ решения по поводу снижения добычи сырья и последовавшего за этим подорожания нефти, укрепился и рубль.

Однако на фоне решения Федерального Резерва США об удержании ключевой ставки на прежнем уровне в 1,5-1,75%, после того как на протяжении года ставка снижалась трижды, на 25пп каждый раз, появились предпосылки для снижения курса рубля по отношению к американской валюте и, по нашим оценкам, он будет колебаться на уровне около 64 рублей за доллар.

Серьезных предпосылок для существенных колебаний стоимости рубля по отношению к единой европейской валюте на данный момент нет, поэтому с большой долей вероятности курс будет колебаться в районе отметки 71 рубля за евро.