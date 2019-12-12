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12 декабря 2019 года 17:25
Julius Baer продолжает считать доходность по гособлигациям США непривлекательной
Ожидаемый рост инфляции, о котором говорит председатель ФРС США, не является причиной изменить позицию "ниже рынка" по гособлигациям США, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Наоборот, уверенность регулятора в дальнейшем экономическом росте и росте инфляции поддерживает нашу рекомендацию кредитного риска, который является предпочтительнее риска дюрации. Две темы оказались в центре внимания на пресс-конференции ФРС США: напряженность на рынке РЕПО и вязкость инфляции, указывает эксперт Julius Baer . Председатель Федрезерва Джером Пауэлл поделился интересными мыслями по первому вопросу. По всей видимости, летом регулятор консультировался с американскими банками по поводу их потребностей в ликвидности, посчитал их сумму, добавил "подушку безопасности" и предоставил получившийся объем ликвидности. Федрезерв подтвердил, что рост ставок на рынке краткосрочных капиталов в сентябре и конце ноября является результатом не нехватки денежной массы, а ее накопления отдельными банками. С учетом сказанного, Пауэлл также обозначил, что ФРС США будет внимательно следить за ситуацией и будет готова при необходимости покупать казначейские облигации в дополнение к казначейским билетам. По мнению Маркуса Алленшпаха, это является позитивным сигналом для рынка облигаций. Также позитивными стали комментарии регулятора о том, что наиболее вероятно он будет повышать ставки только если инфляция достигнет или даже превысит целевой уровень в 2%, и будет повод полагать, что она продержится там продолжительное время. "Эти комментарии привели к умеренному росту на рынке облигаций, поскольку трейдеры стали делать ставки на очередное снижение стоимости заимствования в 2020 году. Прогноз ускорения роста ВВП и повышения инфляции не является для нас достаточной причиной изменить предпочтение кредитного риска по сравнению с риском дюрации. Мы по-прежнему считаем доходность по гособлигациям США непривлекательной", - отмечает эксперт Julius Baer.
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