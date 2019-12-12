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12 декабря 2019 года 16:50

БКС Глобал Маркетс повысил оценку бумаг компаний нефтегазового сектора РФ на 2-20%, в фаворитах ЛУКОЙЛ и Роснефть

"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева.

По итогам переоценки рекомендации для бумаг компаний были оставлены без изменений: "покупать" для депозитарных расписок "Роснефти" (MOEX: ROSN), "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN); "держать" для депозитарных расписок "Газпрома" (MOEX: GAZP), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), "Татнефти" (MOEX: TATN), привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS); "продавать" для депозитарных расписок "Сургутнефтегаза".

"Восстановление цен на нефть заняло больше времени, чем ожидалось, в связи с чем мы снизили прогноз стоимости нефти марки Brent в 2019, 2020 и 2021 годах на $5 за баррель - до $65/$70/$75 за баррель соответственно. Однако наши долгосрочные оценки не изменились, поскольку мы уже видим первые признаки стабилизации баланса спроса и предложения в свете решений ОПЕК+ и заметного замедления в секторе добычи сланцевой нефти в США. Мы также пересмотрели перспективы восстановления цен на газ и теперь ждем, что цены останутся низкими до 2021 года из-за избытка предложения. Ограниченный негатив был полностью компенсирован за счет понижения прогноза безрисковой ставки (с 5,3% до 4,1%), заложенной в наши модели после прошедшего ралли на рынке облигаций, а в случае с нефтяными компаниями - за счет высокого FCF в третьем квартале 2019 года благодаря более уверенной, чем ожидалось, динамики сегмента переработки и дисциплины на уровне капзатрат", - пишут эксперты "БКС Глобал Маркетс".

Фаворитами аналитиков в секторе, как отмечается в обзоре, являются "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Роснефть" в свете высокой дивдоходности (для "Роснефти" 8,6% в 2019 году и 11,7% в 2020 году; для "ЛУКОЙЛа" 8,2% в 2019 году и 15,6% в 2020 году), роста DPS (dividend per share - дивиденд на одну акцию) и привлекательной оценки.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром - 8,50 (текущая цена - 7,68), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Роснефть - 10,00 (текущая цена - 7,03), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 130,00 (текущая цена - 95,74), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 225,00 (текущая цена - 196,90), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 50,00 (текуащя цена - 32,95), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 6,00 (текущая цена - 6,99), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Татнефть - 85,00 (текущая цена - 71,9), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Транснефть прив. (цена в рублях) - 190000 (текущая цена - 169400), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз прив. (цена в рублях) - 40,00 (текущая цена - 36,94), рекомендация - держать.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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