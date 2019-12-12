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12 декабря 2019 года 16:37

"БКС Глобал Маркетс" сохранил прогноз индекса РТС на уровне 1500 пунктов после дивидендов к середине 2020 года

"БКС Глобал Маркетс" сохранил прогноз индекса РТС на уровне 1500 пунктов после дивидендов к середине 2020 года, говорится в обзоре главного стратега компании Вячеслава Смольянинова.

"Мы подтверждаем установленный в октябре целевой уровень по индексу РТС на середину 2020 года на отметке 1500 (после дивидендов). Мы видим потенциал роста в 3% и оцениваем дивдоходность в 6,5%, что соответствует рекомендации "держать" для всего рынка. Торговые диапазоны на 1П20 предполагают покупку индекса ниже уровня 1370 и продажу выше 1490, средний уровень по диапазону для фиксации прибыли – 1430", - указывает В. Смольянинов.

Опубликовано: /БКС/
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