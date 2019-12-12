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12 декабря 2019 года 16:18
Базовый сценарий на 2020 год предполагает сохранение ставки ФРС на текущих отметках 1,5-1,75% - УК "Альфа-Капитал"
Базовый сценарий на 2020 год предполагает сохранение ставки ФРС на текущих отметках 1,5-1,75%, говорится в комментарии УК "Альфа-Капитал". "По итогам последнего в этом году заседания ФРС ставка, как и ожидалось, была сохранена на текущих значениях 1,5-1,75%. За это решение проголосовали 10 членов Комитета по операциям на открытом рынке. Тон заявлений можно назвать скорее осторожным. Инвесторам дан четкий сигнал о том, что текущая политика ФРС соответствует нынешней ситуации и в моменте не требует изменений. Dot Plot показал, что 13 из 17 членов FOMC ожидают сохранение ставок неизменными до 2021 г.", - отмечает ведущий аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова. Прогнозы, которые ФРС публикует (и пересматривает) 4 раза в год, в декабре не сильно отличаются от сентябрьских, в частности, ожидания по темпам экономического роста США и индексу потребительских расходов (РСЕ) остались неизменными: ВВП - 2,2% на 2019 г., 2% на 2020 г., 1,9% на 2021 г., 1,8% на 2022 г., РСЕ - 1,5% на 2019 г., 1,9% на 2020 г., 2% на 2021 г. и 2022 г. Прогнозы по уровню безработицы пересмотрены с 3,7% до 3,6% на 2019 г. и до 3,5% на 2020 г., с 3,8% до 3,6% на 2021 г. и с 3,9% до 3,7% на 2022 г. Базовый сценарий на 2020 год, по мнению аналитика - сохранение ставок на текущих отметках 1,5-1,75%. Повышение ставок возможно в случае устойчивого ускорения инфляции выше целевых 2%. Д. Желаннова напоминает, что Пауэлл неоднократно говорил об ассиметричном подходе к оценке инфляции, т.е. небольшие неустойчивые движения вокруг 2% автоматически не приводят к корректировке параметров монетарной политики ни в одну сторону. При этом разгон инфляции выше 2% на более длинном горизонте будет основанием для ужесточения монетарной политики. Такой сценарий возможен в случае активизации потребительской фазы цикла через рост зарплат на фоне низкой безработицы (конкуренция работодателей за работников) и, следовательно, ускорение роста потребления. Согласно декабрьским прогнозам, сама ФРС такой сценарий не рассматривает, однако, как показывает практика, прогнозы пересматриваются довольно легко. Примечательно, что безработица, которая сейчас находится на 50-летних минимумах, пока не спровоцировала ускорение инфляции. Снижение ставок будет рассматриваться, если произойдет существенное ухудшение макростатистики, неблагоприятный исход торговых переговоров с Китаем - дальнейшее противостояние, новые пошлины и ограничения, еще какой-либо существенный негатив. Кроме того, указывает специалист УК "Альфа-Капитал", ФРС заявила о том, что они внимательно следят за ситуацией на денежном рынке, которая нормализовалась в результате активного предоставления дополнительной ликвидности. Регулятор выразил готовность "сделать больше", если того потребует рыночная ситуация.
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