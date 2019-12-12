"БКС Глобал Маркетс" добавил в список фаворитов на рынке акций РФ интернет-сектор

"БКС Глобал Маркетс" добавил к списку своих фаворитов на рынке акций РФ - электроэнергетике, банкам и нефтяным компаниям - интернет-сектор, поскольку повышение ясности в отношении ситуации вокруг "Яндекса" (MOEX: YNDX) позволит компаниям сектора продолжить раскрывать свою стоимость, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

"Также мы добавили в список наиболее предпочтительных бумаг телекоммуникационного сектора ADS Qiwi (MOEX: QIWI), а из металлургического вывели акции "РусАла" (MOEX: RUAL). В остальном список практически не изменился", - пишет эксперт.

Между тем, по мнению эксперта, стальной сектор РФ в целом остается единственным аутсайдером.

Нейтральный взгляд у стратега на российских ритейлеров, транспорт, горную добычу, драгметаллы и газ.

"Хотя все может быстро измениться, учитывая неопределенность в сфере геополитики и политики центробанков, мы не видим возможности для мощного предновогоднего ралли на рынке акций РФ, но сохраняем конструктивный фундаментальный взгляд в свете потенциала повышения рекомендации по рынку в рамках подхода "снизу-вверх", - говорится в заключение обзоре.