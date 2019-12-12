Индекс Мосбиржи в ближайшие дни может пойти на "штурм" 3009 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга поднялись выше сопротивлений 2970 и 1470 пунктов соответственно, а долларовому индикатору удалось обновить многолетний максимум. Рублевый индекс остается на расстоянии от исторического пика в 3009 пунктов, на "штурм" которого в ближайшие дни вполне может пойти при сохранении благоприятного внешнего фона, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.