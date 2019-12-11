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Главная / Аналитикам / Аналитика / Фонд FinEx MSCI USA IT UCITS ETF - инвестиции привлекательны на следующий год - ГК "ФИНАМ"
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11 декабря 2019 года 18:44
Фонд FinEx MSCI USA IT UCITS ETF - инвестиции привлекательны на следующий год - ГК "ФИНАМ"
FinEx MSCI USA IT UCITS ETF оправдал прогнозы и сохраняет потенциал роста, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". "FinEx MSCI USA IT UCITS ETF за период с нашего последнего обновления рекомендации (в середине июля) превзошел указанный нами целевой уровень и принес достойную доходность в размере порядка 10%, - отмечает ведущий аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова. - Мы рекомендуем вложения в FinEx MSCI USA IT UCITS ETF и на следующий год. Мы присваиваем FinEx MSCI USA IT UCITS ETF рекомендацию "Покупать" и повышаем целевой уровень". FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF с высокой точностью отслеживает динамику соответствующего индекса MSCI USA IT и позволяет инвестировать сразу в целый портфель из акций 86 компаний сферы информационных технологий, отмечается в комментарии эксперта "ФИНАМа". Инструмент такого рода является простым и удобным способом вложения российских инвесторов в американский хай-тек, тем более, что он торгуется на Московской бирже в рублях. Особенный интерес данный инструмент представляет для инвесторов, не располагающих временем, возможностями и профессиональными навыками для поиска отдельных акций и самостоятельного формирования портфеля, но интересующихся актуальными вложениями в американском высокотехнологичном секторе.
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11 декабря 2019 года 17:24
Новые ограничения добычи ОПЕК не изменят общую картину на рынке нефти, говорится в комментарии главного макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера. ОПЕК и ее союзники предприняли более решительные меры, чем ожидалось на рынке нефти. Альянс решил снизить квоты на добычу на дополнительные 0,5... читать дальше
.11 декабря 2019 года 16:33
После публикации статистики EIA по запасам углеводородов котировки Brent могут отступить к $63,5/баррель, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Мы считаем, что EIA в среду (18:30 мск) может сообщить о снижении запасов нефти на 1 млн... читать дальше
.11 декабря 2019 года 16:04
Ожидаем высокой волатильности на рынке золота во второй половине среды и в четверг на фоне значимых заявлений регуляторов и политиков - Sberbank CIB
Ожидается высокая волатильность на рынке золота во второй половине среды и в четверг на фоне значимых заявлений регуляторов и политиков, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Главным событием для инвесторов на рынке золота в среду будут... читать дальше
.11 декабря 2019 года 14:57
ФРС США, вероятнее всего, подтвердит решение воздержаться от дальнейших снижений ставки на заседании 11 декабря - Julius Baer
ФРС США, вероятнее всего, подтвердит решение воздержаться от дальнейших снижений ставки на заседании 11 декабря, отмечается в комментарии главного экономиста Julius Baer Янвиллема Акета. Данные по рынку труда США за ноябрь оказались неожиданно позитивными, включая создание 266 тыс. новых... читать дальше
.11 декабря 2019 года 10:12
Нефть удерживается в диапазоне 63-65 долл./барр., причин для выхода из него нет, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. "Статистика от API вышла разочаровывающей, показала прирост по всем статьям: запасы сырой нефти прибавили 1,4 млн барр., запасы бензинов – 4,9... читать дальше
.11 декабря 2019 года 09:31
Американские фондовые индексы закрылись во вторник снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах в среду. Цены на нефть опускаются в среду читать дальше
.10 декабря 2019 года 18:35
В декабре вероятно заметное ослабление доллара и рост пары евро-доллар в район отметки 1,14 - ВТБ Капитал Форекс
В декабре вероятно заметное ослабление доллара и рост пары евро-доллар в район отметки 1,14, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. Больше месяца пара евро-доллар находится между 1,10-1,11, но на этой неделе ожидается выход пары из боковика.... читать дальше
.10 декабря 2019 года 18:10
Газпромбанк сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2020 г. на уровне $60 за баррель по итогам заседания ОПЕК+
Газпромбанк сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2020 г. на уровне $60 за баррель по итогам заседания ОПЕК+, сообщается в обзоре банка. "Ввиду того, что Саудовская Аравия перевыполняет планы по сокращению добычи, и изменение квоты для России не является столь существенным, мы считаем, что... читать дальше
.10 декабря 2019 года 15:39
Золото выглядит тем активом, который не утратит своей ценности, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Несмотря на отсутствие прогресса по торговому вопросу между США и Китаем (напротив, правительство Китая недавно одобрило директиву “35-2” о постепенном полном ( к концу 2022 г.) замещении... читать дальше
.10 декабря 2019 года 13:32
Сильные "медвежьи" настроения и низкие котировки на рынке природного газа США создают риски резких скачков цен - Julius Baer
Котировки природного газа просели по обе стороны Атлантики, поскольку погода оказалась не по сезону теплой, а высокие объемы производства и торговля сжиженным природным газом (СПГ) поддерживают достаточный уровень предложения, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя... читать дальше
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