Фонд FinEx MSCI USA IT UCITS ETF - инвестиции привлекательны на следующий год - ГК "ФИНАМ"

FinEx MSCI USA IT UCITS ETF оправдал прогнозы и сохраняет потенциал роста, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ".

"FinEx MSCI USA IT UCITS ETF за период с нашего последнего обновления рекомендации (в середине июля) превзошел указанный нами целевой уровень и принес достойную доходность в размере порядка 10%, - отмечает ведущий аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова. -

Мы рекомендуем вложения в FinEx MSCI USA IT UCITS ETF и на следующий год. Мы присваиваем FinEx MSCI USA IT UCITS ETF рекомендацию "Покупать" и повышаем целевой уровень".

FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF с высокой точностью отслеживает динамику соответствующего индекса MSCI USA IT и позволяет инвестировать сразу в целый портфель из акций 86 компаний сферы информационных технологий, отмечается в комментарии эксперта "ФИНАМа".

Инструмент такого рода является простым и удобным способом вложения российских инвесторов в американский хай-тек, тем более, что он торгуется на Московской бирже в рублях. Особенный интерес данный инструмент представляет для инвесторов, не располагающих временем, возможностями и профессиональными навыками для поиска отдельных акций и самостоятельного формирования портфеля, но интересующихся актуальными вложениями в американском высокотехнологичном секторе.