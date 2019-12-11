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11 декабря 2019 года 17:24
Новые ограничения добычи ОПЕК не изменят общую картину на рынке нефти - Julius Baer
Новые ограничения добычи ОПЕК не изменят общую картину на рынке нефти, говорится в комментарии главного макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера. ОПЕК и ее союзники предприняли более решительные меры, чем ожидалось на рынке нефти. Альянс решил снизить квоты на добычу на дополнительные 0,5 млн баррелей в день, таким образом увеличив ограничения по соглашению до 1,7 млн баррелей в день. Кроме того, отмечает эксперт Julius Baer, Саудовская Аравия сократит свое производство на дополнительные 0,4 млн баррелей в день. В то время как эти цифры выглядят впечатляюще, они всего лишь приводят соглашение в соответствие с уже сложившейся на рынке ситуацией. Текущие объемы производства в Саудовской Аравии уже соответствуют новым ограничениям, то же самое касается России, учитывая, что конденсаты впредь не будут рассматриваться в расчетах. Новые условия вступят в силу до конца марта 2020 года. В то время как в целом объемы производства должны остаться на текущих уровнях, внимание рынка нефти будет приковано к соблюдению условий соглашения, особенно, если Саудовская Аравия продолжит брать на себя основное бремя ограничений в интересах Ирака. Результат встречи ОПЕК поддерживает уверенность в политике альянса, однако стадия выполнения принятых обязательств только начинается. "Мы ожидаем, что решение ОПЕК окажет слабое влияние на баланс на рынке нефти, где основную роль сейчас играет экономическая ситуация, - прогнозирует Норберт Рюкер. - Спрос остается слабым на фоне роста поставок из самых разных регионов, включая США, Канаду, Бразилию и страны бассейна Северного моря, где добыча на гигантском месторождении Йохан Свердруп (Johan Sverdrup) выросла до 0,4 млн баррелей в день. Таким образом, предложение нефти остается достаточным, а рост добычи в Ливии или ее восстановление в Анголе лишь подтолкнут рынок к состоянию перенасыщенности". Общая картина на рынке нефти остается неизменной, полагает эксперт Julius Baer. Нефтедобывающие страны пытаются при помощи политики совладать с рыночными условиями, которые определяются не высоким, но и не низким, спросом и гибкостью производителей сланцевой нефти. "Рост котировок нефти выше 65 долл. США за баррель улучшит перспективы сланцевого бизнеса, замедлит торможение роста добычи и поддержит баланс на рынке нефти. Мы сохраняем нейтральную позицию по нефти и ожидаем, что цены на черное золото будут оставаться на уровне 60 долл. США за баррель в ближайшем будущем и ниже 60 долл. США за баррель в 2020 году", - заключает главный макроэкономист Julius Baer.
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