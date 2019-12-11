Brent может отступить к $63,5/баррель после публикации статистики EIA - Sberbank CIB

После публикации статистики EIA по запасам углеводородов котировки Brent могут отступить к $63,5/баррель, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Мы считаем, что EIA в среду (18:30 мск) может сообщить о снижении запасов нефти на 1 млн барр., т. к. предполагаем увеличение экспорта и объемов переработки. Впрочем, мы сомневаемся, что небольшое сокращение запасов нефти сможет нивелировать серьезную негативную динамику в категории нефтепродуктов, и ожидаем, что котировки Brent после публикации статистики отступят до уровня $63,5/барр., а если они опустятся еще ниже, то не исключена возможность падения до 62,3/барр. Также отметим, что комментарии о перспективах американо-китайского торгового соглашения могут в любой момент взбудоражить рынки с учетом приближения 15 декабря, когда США планировали ввести новые пошлины на китайский импорт", - пишет аналитик Михаил Шейбе.