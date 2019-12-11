Ожидаем высокой волатильности на рынке золота во второй половине среды и в четверг на фоне значимых заявлений регуляторов и политиков - Sberbank CIB

Ожидается высокая волатильность на рынке золота во второй половине среды и в четверг на фоне значимых заявлений регуляторов и политиков, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Главным событием для инвесторов на рынке золота в среду будут публикация экономических прогнозов Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке (22:00 мск) и пресс-конференция Джерома Пауэлла (22:30). Участники рынка практически единодушно ожидают, что процентные ставки Федрезерва останутся на прежнем уровне. В центре внимания будет "точечный график", который отразит мнения членов комитета относительно уровней процентных ставок в 2020 году. В случае если медианный прогноз будет предусматривать хотя бы одно снижение процентных ставок в 2020 году, цены на золото получат дополнительную поддержку. Если, наоборот, прогнозы по ставкам на 2020 год останутся нейтральными, то возможно укрепление доллара США, и, соответственно, цены желтого металла окажутся под давлением, указывает аналитик Мария Красникова.

"Мы ожидаем высокой волатильности на рынке в среду во второй половине дня и в четверг на фоне значимых заявлений регуляторов и политиков. Напомним, что на четверг запланирована встреча Дональда Трампа со своей командой переговорщиков, в ходе которой, возможно, будет принято решение по импортным пошлинам, введение которых запланировано на 15 декабря", - отмечает М. Красникова.