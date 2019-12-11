.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ожидаем высокой волатильности на рынке золота во второй половине среды и в четверг на фоне значимых заявлений регуляторов и политиков - Sberbank CIB
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
11 декабря 2019 года 16:04
Ожидаем высокой волатильности на рынке золота во второй половине среды и в четверг на фоне значимых заявлений регуляторов и политиков - Sberbank CIB
Ожидается высокая волатильность на рынке золота во второй половине среды и в четверг на фоне значимых заявлений регуляторов и политиков, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Главным событием для инвесторов на рынке золота в среду будут публикация экономических прогнозов Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке (22:00 мск) и пресс-конференция Джерома Пауэлла (22:30). Участники рынка практически единодушно ожидают, что процентные ставки Федрезерва останутся на прежнем уровне. В центре внимания будет "точечный график", который отразит мнения членов комитета относительно уровней процентных ставок в 2020 году. В случае если медианный прогноз будет предусматривать хотя бы одно снижение процентных ставок в 2020 году, цены на золото получат дополнительную поддержку. Если, наоборот, прогнозы по ставкам на 2020 год останутся нейтральными, то возможно укрепление доллара США, и, соответственно, цены желтого металла окажутся под давлением, указывает аналитик Мария Красникова. "Мы ожидаем высокой волатильности на рынке в среду во второй половине дня и в четверг на фоне значимых заявлений регуляторов и политиков. Напомним, что на четверг запланирована встреча Дональда Трампа со своей командой переговорщиков, в ходе которой, возможно, будет принято решение по импортным пошлинам, введение которых запланировано на 15 декабря", - отмечает М. Красникова.
.
11 декабря 2019 года 17:24
Новые ограничения добычи ОПЕК не изменят общую картину на рынке нефти, говорится в комментарии главного макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера. ОПЕК и ее союзники предприняли более решительные меры, чем ожидалось на рынке нефти. Альянс решил снизить квоты на добычу на дополнительные 0,5... читать дальше
.11 декабря 2019 года 16:33
После публикации статистики EIA по запасам углеводородов котировки Brent могут отступить к $63,5/баррель, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Мы считаем, что EIA в среду (18:30 мск) может сообщить о снижении запасов нефти на 1 млн... читать дальше
.11 декабря 2019 года 14:57
ФРС США, вероятнее всего, подтвердит решение воздержаться от дальнейших снижений ставки на заседании 11 декабря - Julius Baer
ФРС США, вероятнее всего, подтвердит решение воздержаться от дальнейших снижений ставки на заседании 11 декабря, отмечается в комментарии главного экономиста Julius Baer Янвиллема Акета. Данные по рынку труда США за ноябрь оказались неожиданно позитивными, включая создание 266 тыс. новых... читать дальше
.11 декабря 2019 года 10:12
Нефть удерживается в диапазоне 63-65 долл./барр., причин для выхода из него нет, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. "Статистика от API вышла разочаровывающей, показала прирост по всем статьям: запасы сырой нефти прибавили 1,4 млн барр., запасы бензинов – 4,9... читать дальше
.11 декабря 2019 года 09:31
Американские фондовые индексы закрылись во вторник снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах в среду. Цены на нефть опускаются в среду читать дальше
.10 декабря 2019 года 18:35
В декабре вероятно заметное ослабление доллара и рост пары евро-доллар в район отметки 1,14 - ВТБ Капитал Форекс
В декабре вероятно заметное ослабление доллара и рост пары евро-доллар в район отметки 1,14, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. Больше месяца пара евро-доллар находится между 1,10-1,11, но на этой неделе ожидается выход пары из боковика.... читать дальше
.10 декабря 2019 года 18:10
Газпромбанк сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2020 г. на уровне $60 за баррель по итогам заседания ОПЕК+
Газпромбанк сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2020 г. на уровне $60 за баррель по итогам заседания ОПЕК+, сообщается в обзоре банка. "Ввиду того, что Саудовская Аравия перевыполняет планы по сокращению добычи, и изменение квоты для России не является столь существенным, мы считаем, что... читать дальше
.10 декабря 2019 года 15:39
Золото выглядит тем активом, который не утратит своей ценности, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Несмотря на отсутствие прогресса по торговому вопросу между США и Китаем (напротив, правительство Китая недавно одобрило директиву “35-2” о постепенном полном ( к концу 2022 г.) замещении... читать дальше
.10 декабря 2019 года 13:32
Сильные "медвежьи" настроения и низкие котировки на рынке природного газа США создают риски резких скачков цен - Julius Baer
Котировки природного газа просели по обе стороны Атлантики, поскольку погода оказалась не по сезону теплой, а высокие объемы производства и торговля сжиженным природным газом (СПГ) поддерживают достаточный уровень предложения, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя... читать дальше
.10 декабря 2019 года 12:15
Пара EUR/USD "нащупывает" новый диапазон консолидации, ближайшая поддержка расположена на отметке 1,105, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта на утренних торгах вторника умеренно укрепляется по отношению к доллару после незначительного роста днем ранее. Внимание... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.