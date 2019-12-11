Делать ставку на дальнейшее повышение акций Татнефти стоит после закрепления выше 773 рублей - ИК "Велес Капитал"

Обыкновенные акции "Татнефти" в среду стремятся прорваться выше, к верхней полосе Боллинджера дневного графика (район 773 рублей), достижение которой представляется весьма вероятным с учетом явного преобладания восходящего тренда по ADX, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Делать ставку на дальнейшее повышение (в частности, в район максимума ноября 799,7 руб.) стоит уже после закрепления выше 773 рублей, считает Е. Кожухова. В целом в бумагах после ноябрьского падения наблюдается явное улучшение настроений.

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