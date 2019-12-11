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11 декабря 2019 года 15:36
BofA ожидает в 2020 г. значительного замедления роста добычи сланцевой нефти, до 750 тыс. б/с
Bank of America (BofA) ожидает замедления роста добычи сланцевой нефти до 750 тыс. баррелей в сутки (б/с) в 2020 году с 1,7 млн б/с в 2018 году, сообщил аналитик BofA-ML по нефтегазовому сектору региона EEMEA Карен Костанян на встрече с журналистами. "Рост добычи сланцевой нефти продолжится, однако его темпы будут снижаться. Так, если в прошлом году это примерно было 1,7 млн баррелей в сутки, то в следующем году, по нашим оценкам, составит только 750 тыс. баррелей в сутки. То есть замедление налицо. Как быстро компании продолжат сокращать добычу в дальнейшем, честно говоря, сказать сложно, но можно выделить две тенденции в отрасли: во-первых, большой прессинг от акционеров, чтобы начали возвращать свободный денежный поток, а во-вторых, очень-очень существенное снижение планов по капзатратам и инвестициям", - сказал эксперт. По словам Костаняна, нефтекомпании, добывающие сланцевую нефть, за последние 10 лет не генерировали положительного свободного денежного потока, что, конечно, беспокоит акционеров и кредиторов. "Выход на положительный свободный денежный поток все время откладывался, и в настоящее время мы наблюдаем изменение риторики производителей сланцевой нефти. Если послушать их конференц-коллы, все, о чем они говорят, - это то, что с увеличением цен на нефть они не будут увеличивать свои инвестиции, они не будут увеличивать свои капзатраты, а начнут возвращать деньги акционерам", - сказал аналитик BofA-ML. По его оценкам, в настоящее время уже можно наблюдать изменения в сегменте добычи сланцевой нефти, так как, несмотря на то, что цены на нефть находятся на приемлемом уровне, количество буровых установок постоянно снижается. Как сообщалось, американские компании, увеличившие добычу нефти и газа в США до рекордных уровней, меняют курс, планируя сокращать как производство, так и капиталовложения. Эта тенденция наиболее заметна среди крупнейших в стране производителей природного газа, однако и те компании, которые сфокусированы в основном на добыче сланцевой нефти, обещают сокращать расходы и прогнозируют более слабый рост производства. Так, Diamondback Energy Inc., Callon Petroleum Co. и Cimarex Energy Co., активно работающие на сланцевом месторождении Permian Basin в Техасе и Нью-Мексико, предупредили инвесторов, что, возможно, не станут увеличивать капиталовложения в следующем году. "Я не думаю, что странам ОПЕК следует и дальше так беспокоиться о возможном росте добычи сланцевой нефти в долгосрочной перспективе", - заявил гендиректор Pioneer Natural Resources Co. Скотт Шеффилд в беседе с инвесторами. Сланцевые компании вынуждены затягивать пояса, поскольку находятся под финансовым давлением, учитывая, что их доступ к капиталу ограничен. Несмотря на то, что в третьем квартале текущего года некоторые из них добились положительного денежного потока, сланцевому сектору потребуется время, чтобы вернуть интерес инвесторов, недовольных низкой доходностью вложений в этот бизнес.
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