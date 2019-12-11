Пока более вероятна консолидация USD/RUB в диапазоне 63,45-63,7 - БКС

Динамика пары USD/RUB продолжает отражать борьбу покупателей и продавцов около важного уровня поддержки 63,5. Несмотря на частые отскоки, доллар периодически обновляет месячные минимумы, что свидетельствует о его локальной слабости, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Ближайшей поддержкой у пары USD/RUB является четырехмесячный минимум 63,17, однако пока более вероятна консолидация в диапазоне 63,45-63,7, указывает Д. Бабин.