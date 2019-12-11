ФРС США, вероятнее всего, подтвердит решение воздержаться от дальнейших снижений ставки на заседании 11 декабря - Julius Baer

ФРС США, вероятнее всего, подтвердит решение воздержаться от дальнейших снижений ставки на заседании 11 декабря, отмечается в комментарии главного экономиста Julius Baer Янвиллема Акета.

Данные по рынку труда США за ноябрь оказались неожиданно позитивными, включая создание 266 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, падение уровня безработицы к самому низкому за последние 50 лет уровню и умеренный темп роста зарплат, указывает эксперт Julius Baer. Несмотря на возобновление работы 46 тыс. сотрудников General Motors, которые бастовали в октябре, и замедление роста производственного сектора в последние четыре месяца, в ноябре рост зарплат в годовом выражении составил уверенные 3,1%. Если не учитывать влияние упомянутой выше ситуации с рабочими местами в автомобильном секторе, количество рабочих мест в производственном секторе выросло лишь на 2 тыс. Сохраняющиеся разногласия по внешнеторговым вопросам с Китаем пока что оказывают влияние на экономику США через промышленных производителей и фермерские хозяйства, которые зависят от динамики переговоров. Деэскалация может простимулировать инвестиции и создание рабочих мест в будущем.

Основным драйвером роста рабочих мест в ноябре снова стал сектор услуг, в особенности сегменты образования и здравоохранения. Средний месячный прирост рабочих мест в текущем году пока что составляет 180 тыс. рабочих мест, что значительно выше среднего прироста работоспособного населения США в целом на уровне 100 тыс. Уровень безработицы снова вернулся к 3,5%, что является самым низким за последние 50 лет значением. Благоприятная ситуация на рынке труда в США оказывает сильную поддержку частному потреблению, на которое приходится более 70% ВВП страны.

"Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета достиг рекордно высокого за последние семь месяцев уровня, что подтверждает, что поддержка частного потребления сохранится и в декабре. Таким образом, мы ожидаем, что ФРС США даст позитивные комментарии текущей экономической ситуации и выразит уверенность, что текущее ослабление в рамках делового цикла, особенно в производственном секторе, будет преодолено. В целом, свежие данные по экономике США подтверждают правильность решения регулятора воздержаться от дальнейших снижений ключевой ставки на заседании 30 октября. Вероятнее всего, регулятор подтвердит эту позицию и на своем последнем заседании в текущем году, которое состоится 11 декабря", - заключает Янвиллем Акет.