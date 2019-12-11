Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 3000 пунктов в начале 2020 года - БКС

Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 3000 пунктов в начале 2020 года, говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Эксперт позитивно смотрит на I квартал 2020 года на рынке акций: рыночный оптимизм текущего года может получить развитие на фоне возрастающих покупок физических лиц и возможного заключения первой фазы торговой сделки между США и Китаем.

"Индекс Московской биржи, по нашим оценкам, вполне может закрепиться выше отметки 3000 пунктов, - прогнозирует Сергей Суверов. - Российские акции остаются сильно недооцененными, особенно на фоне недавнего IPO Saudi Aramco, которое многие хотя и называют "квази-IPO" из-за неучастия многих западных фондов, тем не менее прошедшего по высоким мультипликаторам. Капитализация саудовской компании примерно в 8 раз превысила EBITDA, в то время как для российских нефтяных компаний этот показатель находится на уровне 4-5".

Дивидендная доходность ведущих российских нефтяных компаний, таких как Роснефть и Лукойл, в следующему году будет выше 10%, в два раза превышая соответствующий показатель Saudi Aramco, подчеркивает эксперт "БКС Премьер". "Поэтому имеет смысл посмотреть на акции российской нефтянки, тем более что последние решения ОПЕК+ по усилению сокращения нефтедобычи на 500 тыс. баррель, стабилизируют стоимость углеводородов даже на фоне замедления мировой экономики, - рекомендует Сергей Суверов. - Хотя риски скорой рецессии в США сейчас выглядят меньше, чем полгода назад, последняя американская макростатистика, особенно по рынку труда, дает основания для оптимизма. Правда, у российских нефтяных компаний есть такой недостаток как одна из самых высоких в мире налоговых нагрузок, но, вероятно, инвесторы больше внимания обратят на недооцененность сектора, чем на налогообложение".

Также на фоне высокого роста бизнеса и программы buy back, по мнению аналитика, могут быть интересны акции Яндекса. Аутсайдером может быть банковский сектор, так как снижение процентных ставок ведет к снижению маржинальности бизнеса, кроме того, в отрасли явно усиливается конкуренция игроков.