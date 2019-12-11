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11 декабря 2019 года 14:30
Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 3000 пунктов в начале 2020 года - БКС
Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 3000 пунктов в начале 2020 года, говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Эксперт позитивно смотрит на I квартал 2020 года на рынке акций: рыночный оптимизм текущего года может получить развитие на фоне возрастающих покупок физических лиц и возможного заключения первой фазы торговой сделки между США и Китаем. "Индекс Московской биржи, по нашим оценкам, вполне может закрепиться выше отметки 3000 пунктов, - прогнозирует Сергей Суверов. - Российские акции остаются сильно недооцененными, особенно на фоне недавнего IPO Saudi Aramco, которое многие хотя и называют "квази-IPO" из-за неучастия многих западных фондов, тем не менее прошедшего по высоким мультипликаторам. Капитализация саудовской компании примерно в 8 раз превысила EBITDA, в то время как для российских нефтяных компаний этот показатель находится на уровне 4-5". Дивидендная доходность ведущих российских нефтяных компаний, таких как Роснефть и Лукойл, в следующему году будет выше 10%, в два раза превышая соответствующий показатель Saudi Aramco, подчеркивает эксперт "БКС Премьер". "Поэтому имеет смысл посмотреть на акции российской нефтянки, тем более что последние решения ОПЕК+ по усилению сокращения нефтедобычи на 500 тыс. баррель, стабилизируют стоимость углеводородов даже на фоне замедления мировой экономики, - рекомендует Сергей Суверов. - Хотя риски скорой рецессии в США сейчас выглядят меньше, чем полгода назад, последняя американская макростатистика, особенно по рынку труда, дает основания для оптимизма. Правда, у российских нефтяных компаний есть такой недостаток как одна из самых высоких в мире налоговых нагрузок, но, вероятно, инвесторы больше внимания обратят на недооцененность сектора, чем на налогообложение". Также на фоне высокого роста бизнеса и программы buy back, по мнению аналитика, могут быть интересны акции Яндекса. Аутсайдером может быть банковский сектор, так как снижение процентных ставок ведет к снижению маржинальности бизнеса, кроме того, в отрасли явно усиливается конкуренция игроков.
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11 декабря 2019 года 17:24
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.11 декабря 2019 года 16:33
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.11 декабря 2019 года 16:04
Ожидаем высокой волатильности на рынке золота во второй половине среды и в четверг на фоне значимых заявлений регуляторов и политиков - Sberbank CIB
Ожидается высокая волатильность на рынке золота во второй половине среды и в четверг на фоне значимых заявлений регуляторов и политиков, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Главным событием для инвесторов на рынке золота в среду будут... читать дальше
.11 декабря 2019 года 14:57
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.11 декабря 2019 года 10:12
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.11 декабря 2019 года 09:31
Американские фондовые индексы закрылись во вторник снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах в среду. Цены на нефть опускаются в среду читать дальше
.10 декабря 2019 года 18:35
В декабре вероятно заметное ослабление доллара и рост пары евро-доллар в район отметки 1,14 - ВТБ Капитал Форекс
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.10 декабря 2019 года 18:10
Газпромбанк сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2020 г. на уровне $60 за баррель по итогам заседания ОПЕК+
Газпромбанк сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2020 г. на уровне $60 за баррель по итогам заседания ОПЕК+, сообщается в обзоре банка. "Ввиду того, что Саудовская Аравия перевыполняет планы по сокращению добычи, и изменение квоты для России не является столь существенным, мы считаем, что... читать дальше
.10 декабря 2019 года 15:39
Золото выглядит тем активом, который не утратит своей ценности, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Несмотря на отсутствие прогресса по торговому вопросу между США и Китаем (напротив, правительство Китая недавно одобрило директиву “35-2” о постепенном полном ( к концу 2022 г.) замещении... читать дальше
.10 декабря 2019 года 13:32
Сильные "медвежьи" настроения и низкие котировки на рынке природного газа США создают риски резких скачков цен - Julius Baer
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