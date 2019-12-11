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11 декабря 2019 года 13:45
Отсутствие ослабления рубля в декабре лишает его потенциала для укрепления в 1 кв. 2020 г. - Райффайзенбанк
Отсутствие ослабления рубля в декабре лишает его потенциала для укрепления в 1 кв. 2020 г., говорится в обзоре Райффайзенбанка. Согласно оценкам экспертов банка, в декабре сальдо текущего счета опустится до 1-3 млрд долл. в связи с сезонным увеличением импорта и выплатой дивидендов. Как следствие, покупки валюты ЦБ РФ на спотрынке (в рамках реализации бюджетного правила) превысят сальдо и могут оказать давление на курс рубля. "Однако потенциал ослабления рубля ограничивается накопленным запасом валютной ликвидности в банковском секторе (~17,5 млрд долл.), а также низким спросом на кредиты в иностранной валюте (долл. и евро), который создает большой спрос банков на рубли на валютном свопе (это удерживает базисные спреды на низких уровнях), - указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - Курс рубля выше 65 руб./долл. мы бы рассматривали как интересный уровень для продажи долларов в декабре в ожидании заметного укрепления рубля в 1 кв. 2020 г. Однако исходя из текущей динамики курса, есть лишь небольшая вероятность, что этот уровень будет достигнут: мы не исключаем, что в январе-феврале 2020 г. произойдет сокращение экспорта нефти и газа (чтобы компенсировать большой объем экспорта в последние месяцы этого года), из-за чего курс рубля не продемонстрирует сезонного укрепления, которое наблюдалось в предшествующие годы".
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.10 декабря 2019 года 18:35
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