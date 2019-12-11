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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль завершит 2019 год в диапазоне 64-66 за доллар - БКС
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11 декабря 2019 года 12:06
Рубль завершит 2019 год в диапазоне 64-66 за доллар - БКС
Рубль сохранит умеренную склонность к ослаблению и завершит год в диапазоне 64-66 за доллар, говорится в комментарии "БКС Премьер". Основными факторами давления на рубль в декабре остаются сезонность, а также неопределённость рынка в отношении торговых переговоров США и Китая. "Если говорить о перспективах конца 2019 года, мы ожидаем, что рубль сохранит умеренную склонность к ослаблению и завершит год в диапазоне 64-66 за доллар. В настоящий момент мы видим, что рублю удается укрепиться до уровней, близких к 63,6. Основную поддержку рублёвой валюте оказывают как рост нефтяных котировок, так и "охлаждение" геополитических рисков. Мы обращаем особое внимание на то, что по итогам встречи "нормандской четверки" переговорные позиции РФ и Украины не ухудшились, потенциал для дальнейшего сближения как по газовым вопросам, так и вопросам демилитаризации Донбасса сохраняется", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Примечательным также, по мнению эксперта, выглядит тот факт, что в оборонный бюджет США, в частности, в его часть "по сдерживанию России", не включены поправки против российских ОФЗ. "Несмотря на тот факт, что в данную часть американского бюджета вошли санкции против российских газопроводов, масштаб их негативного влияния как на российские финансовые рынки, так и на сам процесс ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" и "Турецкого потока" оценивается нами как весьма сдержанный. Таким образом, при значительном ослаблении вышеуказанных геополитических угроз основными факторами давления на рубль в декабре остаются сезонность, а также неопределённость рынка в отношении торговых переговоров США и Китая", - комментирует ситуацию А. Покатович.
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Новые ограничения добычи ОПЕК не изменят общую картину на рынке нефти, говорится в комментарии главного макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера. ОПЕК и ее союзники предприняли более решительные меры, чем ожидалось на рынке нефти. Альянс решил снизить квоты на добычу на дополнительные 0,5... читать дальше
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Ожидаем высокой волатильности на рынке золота во второй половине среды и в четверг на фоне значимых заявлений регуляторов и политиков - Sberbank CIB
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.11 декабря 2019 года 09:31
Американские фондовые индексы закрылись во вторник снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах в среду. Цены на нефть опускаются в среду читать дальше
.10 декабря 2019 года 18:35
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.10 декабря 2019 года 18:10
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.10 декабря 2019 года 15:39
Золото выглядит тем активом, который не утратит своей ценности, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Несмотря на отсутствие прогресса по торговому вопросу между США и Китаем (напротив, правительство Китая недавно одобрило директиву “35-2” о постепенном полном ( к концу 2022 г.) замещении... читать дальше
.10 декабря 2019 года 13:32
Сильные "медвежьи" настроения и низкие котировки на рынке природного газа США создают риски резких скачков цен - Julius Baer
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