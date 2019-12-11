Атон поднял рейтинг "обычки" Ростелекома и ADS VEON до "выше рынка"

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" подняла рейтинг обыкновенных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) и американских депозитарных акций (ADS) VEON с "на уровне рынка" до "выше рынка", сообщается в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость бумаг "Ростелекома" повышена аналитиками с 82 рублей до 95 рублей за штуку, ADS VEON - с $2,9 до $3,4 за штуку.

Между тем рейтинг привилегированных акций "Ростелекома" понижен с "выше рынка" до "на уровне рынка", новая прогнозная цена этих бумаг составляет 75 рублей за штуку.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Ростелеком - 95 (текущая цена - 80,11), рейтинг - выше рынка;

Прогнозная цена Ростелеком (для привилегированных акций) - 75 (текущая цена - 66), рейтинг - на уровне рынка;

Прогнозная цена VEON (для ADS, цены в долларах США) - 3,4 (текущая цена - 2,56), рейтинг - выше рынка.