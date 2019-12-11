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Главная / Аналитикам / Аналитика / Потенциал ослабления рубля в 2020 году находится на уровне 68-70 за доллар - БКС
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11 декабря 2019 года 11:28
Потенциал ослабления рубля в 2020 году находится на уровне 68-70 за доллар - БКС
Реализация возможных рисков в 2020 году может ослабить рубль до уровней 68-70 за доллар, говорится в комментарии "БКС Премьер". Рубль сохраняет значительные шансы в 2020 году на стабильность в пределах значений 64-66 рублей за доллар, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Сильный макроэкономический базис в виде контролируемой инфляции, двойного профицита (бюджета и счета текущих операций), масштабных резервов, сравнительного низкого объема внешнего долга, отсутствия существенных рисков спада экономики вкупе с сохранением ценовой конъюнктуры в нефти на комфортных уровнях (по оценкам эксперта, в 65-70$) будут защищать рублевую валюту от разного рода внешнерыночных вызовов. "Выход из данного диапазона стабильности в девальвационный канал видится нам возможным при значительном ухудшении состояния мировой экономики, например, на фоне очередной эскалации торговых споров США и Китая. Также риски ослабления рублевой валюты находятся в плоскости геополитики, так как, на наш взгляд, санкции против РФ стоят "на паузе", и Запад в будущем может вернуться к активизации данной тематики. Не менее важным является общее принятие риска на рынке в следующем году - в случае оттока капитала из сегмента emerging markets (например, из-за политической дестабилизации латиноамериканского региона), устойчивости рубля также будет нанесен существенный ущерб. При реализации упомянутых выше рисков полагаем, что в следующем году потенциал ослабления рубля находится на уровнях 68-70 за доллар", - отмечает А. Покатович.
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.10 декабря 2019 года 18:35
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