Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ в пятницу на 25 б.п., некоторые эксперты допускают паузу

Большинство аналитиков ждет снижения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ РФ в ближайшую пятницу, 13 декабря, на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,25%.

Среди главных аргументов в пользу очередного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) они называют продолжение замедления инфляции и снижение инфляционных ожиданий.

Годовая инфляция в ноябре, по данным Росстата, замедлилась до 3,5% с 3,8% в октябре и 4% в сентябре. Пика этот показатель в 2019 году достиг в марте, когда составил 5,3%. Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре 2019 года продолжили снижение четвертый месяц подряд (до 8,3%), обновив минимальные значения с мая 2018 года, сообщил ранее ЦБ.

Совет директоров Банка России 25 октября принял решение снизить ключевую ставку сразу на 50 б.п. - с 7% до 6,5% годовых. Тогда же регулятор значительно понизил прогноз по инфляции на 2019 год - до 3,2-3,7% с 4-4,5%, уточнил оценку на 2020 год, введя интервал в 3,5-4% вместо целевого индикатора в 4%.

ЦБ незадолго до начала "недели тишины" не стал обновлять сигнал. "На последнем заседании совета директоров мы говорили о том, что есть некоторый потенциал, но целесообразность дальнейшего понижения ставки мы будем оценивать исходя из того, какие данные будут поступать, будем уточнять наши прогнозы по развитию экономики, по инфляции, смотреть на инфляционные ожидания и, исходя из этого, принимать решения", - заявила в начале декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 1".

Рынок в целом ожидает очередного снижения ключевой ставки ЦБ в пятницу на 25 б.п., хотя изначально после октябрьского заседания совета директоров он больше склонялся к паузе, отмечает главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец. "У Центрального банка была возможность отреагировать на эти ожидания, если бы было желание их скорректировать, но в принципе таких явных словесных интервенций перед "неделей тишины" мы не увидели. Значит, Банк России спокойно отнесся к этим ожиданиям рынка. Последнее время, на мой взгляд, ЦБ очень ответственно подходит к сигналу перед решениями по ставке, если ожидания существенно отклоняются от того, что рассматривается в качестве альтернатив, обычно происходит дополнительная коммуникация", - сказала Донец "Интерфаксу".

Замедляющаяся инфляция, снижающиеся инфляционные ожидания, а также динамика курса рубля говорят в пользу снижения ставки на ближайшем заседании, подчеркивает эксперт. По прогнозу "Ренессанс Капитала", инфляция в РФ по итогам 2019 года составит 3,3%. "Есть возможность реализовать тот потенциала дополнительного снижения, о котором ЦБ в коммуникации после последнего решения говорил. С точки зрения текущих факторов и рисков действительно, наверно, сейчас хороший момент, чтобы этот потенциал реализовать", - добавила Донец. Она также отметила, сохраняющийся запас для снижения ставки до 6% на первом заседании в 2020 году (7 февраля).

"Мы не видим вероятность больших сюрпризов сейчас. Дискуссия по ФНБ все же сгладилась. Рубль крепкий. Внешние риски, да, они присутствуют, но они всегда присутствуют. Правда, у нас есть такой фактор неопределенности, как диалог по санкциям, который будет активизирован в среду. Если вдруг что-то грянет, что мы не рассматриваем в базовом сценарии, то, конечно, будем смотреть (как изменился политика ЦБ - прим. ИФ)", - заявила экономист.

Райффайзенбанк также ждет снижения ставки ЦБ в пятницу на 25 б.п., прогнозирует инфляцию в 2019 году на уровне 3-3,1%. "У нас сейчас такое время, когда уровень рисков в принципе на многолетних минимумах находится, то же самое с другими показателями - волатильностью рубля и инфляцией. В начале этого года из-за повышения НДС никто не ожидал, что инфляция опустится ниже цели. Сыграла и плохая экономическая активность. В итоге мы сейчас в ситуации, когда ключевая ставка, по разным оценкам, должна быть 6-6,25%. Она сейчас выше, и, конечно, вопрос времени, когда ЦБ ее приведет к этому уровню", - сообщил "Интерфаксу" экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Он ожидает еще одно снижение ставки в феврале 2020 года. "У нас терминальный уровень - 6%. Мы считаем, что ниже 6% ставка не опустится", - сказал он. Эксперт пояснил, что минимальный спред между ставкой ЦБ РФ и ставкой ФРС США составлял 5 процентных пунктов. Верхнюю границу ставки ФРС в 2020 году Райффайзенбанк ожидает в 1,25%, соответственно, ставка ЦБ должна быть 6,25%. "Мы дали ЦБ 6%, со скидкой", - добавил он.

Экономист Bank of America (BofA) по РФ и СНГ Владимир Осаковский также верит в снижение ставки до 6,25% в ближайшую пятницу и ожидает дальнейшее ее понижение до 5,5% к середине 2020 года. "Этот уровень - 5,5% - с точки зрения цена/качество в России учитывает риски и инфляцию, которые будут на тот момент", - сказал он "Интерфаксу".

Эксперты РФПИ, ING, Morgan Stanley, Citi, Газпромбанка (MOEX: GZPR), "Уралсиба" (MOEX: USBN), Росбанка (MOEX: ROSB), Совкомбанка и "Русского стандарта" ждут снижения ставки 13 декабря на 25 б.п.

Аналитики Sberbank Investment Research ждут от ЦБ в пятницу повторения более агрессивного шага и снижения ставки сразу на 50 б.п. "Мы ожидаем понижения ключевой ставки на 50 б.п. - до 6,0%, так как инфляция в конце года не будет соответствовать прогнозу ЦБ, а инфляционные риски стали еще слабее с тех пор, как регулятор в октябре принял решение о понижении ключевой ставки на 50 б.п. Мы также ожидаем, что Центробанк сохранит нейтральный диапазон ключевой ставки 6-7%, но может допустить временный выход за его нижнюю границу, если будут сохраняться риски дезинфляции", - пишут эксперты в обзоре.

Ряд экономистов, тем не менее, допускают сохранение ставки ЦБ в ближайшую пятницу на уровне 6,50%. "Мы полагаем, что выбор будет стоять между снижением ключевой ставки на 25 б.п. и сохранением ее на текущем уровне. (. . .) Мы пришли к выводу, что, хотя веские аргументы есть как в пользу более быстрого снижения ставки, так и в пользу более осторожного подхода к смягчению денежно-кредитной политики, сохранение ставки без изменений в данный момент выглядит чуть более вероятным. На наш взгляд, главными аргументами в пользу сохранения ставки на текущем уровне являются отсутствие достаточной ясности в отношении эффекта уже осуществленного смягчения, а также появившиеся признаки положительной реакции со стороны компонентов инфляции, более чувствительных к уровню спроса", - говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала".

"Мы продолжаем считать, что, даже несмотря на снижение уровня инфляции в РФ (ее уровень по итогам ноября составил 3,5% год к году; на конец года мы ожидаем 3,1%), на заседании 13 декабря ЦБ может воздержаться от нового смягчения монетарной политики. По нашему прогнозу в следующем году Банк России может снизить ставку всего на 25 б.п. при условии, что он оставит без изменения коридор таргетируемой реальной ставки (в настоящее время равен 2-3%)", - пишут эксперты BCS Global Markets.

Экономисты Нордеа банка также полагают, что Банк России сохранит ставку на неизменном уровне в 6,5%. "Мы ожидаем, что на сей раз регулятор возьмет паузу и сохранит ставку неизменной после четырех последовательных снижений сразу на 125 пунктов во второй половине 2019 года. Тональность коммуникации, вероятно, станет более нейтральной, в то время как ранее она однозначно сигнализировала о дальнейшем снижении ставок", - отмечается в обзоре аналитиков.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП 13 декабря будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией прогноза основных макроэкономических показателей и пресс-конференцией председателя Банка России. Доклад о ДКП будет опубликован 23 декабря.

Следующее заседание совета директоров по ставке пройдет уже в 2020 году, оно намечено на 7 февраля (также будет опорным).