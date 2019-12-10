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10 декабря 2019 года 18:57
НОВАТЭК может уступить в феврале место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 Татнефти или Норникелю - "ВТБ Капитал"
Глобальные депозитарные расписки (GDR) "НОВАТЭКа" могут потерять место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40, уступив его или обыкновенным акциям ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN), или обыкновенным акциям "Татнефти" (MOEX: TATN) в рамках февральской ребалансировки 2020 года, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. "По итогам торгов понедельника акции "Норникеля" вышли на четвертое место по весу в индексе MSCI Russia, заменив GDR "НОВАТЭКа" в топ-4. "Обычка" "Татнефти" в настоящее время находится на пятом месте, что тоже выше "НОВАТЭКа", который переместился на шестое место. Разница между весами бумаг данных компаний находится в районе 1%, поэтому потенциальные изменения в списке "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 будут зависеть от движения их котировок в следующие два месяца", - говорится в обзоре. В настоящее время в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 входят акции "Газпрома" (MOEX: GAZP), акции Сбербанка (MOEX: SBER), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и GDR "НОВАТЭКа". Как отмечает эксперт, если GDR "НОВАТЭКа" опередят в течение следующих двух месяцев по динамике котировок акции "Норникеля" и "Татнефти", то топ-4 останется без изменений. В противном случае акции, которые превзойдут по динамике котировок "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) (будь то "Норникель" или "Татнефть"), получат вес в индексе MSCI Russia 10/40 около 9% (плюс более чем 4 процентных пункта к предыдущему весу), в то время как вес "НОВАТЭКа" сократится более чем на 4 процентных пункта. Цена отсечения для февральской ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, скорее всего, будет определяться по итогам торгов 18 февраля, итоги ребалансировки вступят в силу 28 февраля. Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании. Эксперт отмечает, что у "ВТБ Капитала" нет данных о сколько-нибудь значительных пассивных инвестициях, осуществляемых в соответствии с индексом MSCI Russia 10/40. Индекс используется в качестве бенчмарка инвестирующими в Россию активно управляемыми европейскими фондами.
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