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10 декабря 2019 года 18:35
В декабре вероятно заметное ослабление доллара и рост пары евро-доллар в район отметки 1,14 - ВТБ Капитал Форекс
В декабре вероятно заметное ослабление доллара и рост пары евро-доллар в район отметки 1,14, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. Больше месяца пара евро-доллар находится между 1,10-1,11, но на этой неделе ожидается выход пары из боковика. Несмотря на то, что в начале декабря пара уверенно отскочила от отметки 1,10, удержать взятый темп ей не удалось, отметка 1,11 устояла, и волатильность опять упала. Во многом доллару оказал поддержку выход сильных данных по рынку труда в США за ноябрь в пятницу. Рынок на этой неделе ждет целый ряд важнейших событий. В среду состоится заседание ФРС, в четверг - заседание ЕЦБ, а также пройдут парламентские выборы в Великобритании. По итогам заседания ФРС регулятор опубликует обновленные прогнозные материалы, по которым станет ясно, как представители ФРС видят дальнейшую траекторию изменения ставки. Заседание ЕЦБ важно тем, что будет первым, проведенным Кристин Лагард в качестве главы центробанка. Однако, скорее всего, ни одно из этих событий не станет само по себе поводом для движения рынка, полагает Алексей Михеев. Победа Консервативной партии Великобритании на выборах в четверг широко ожидаема и должна быть заложена в курс фунта стерлингов. "Считаем, что сейчас ориентироваться нужно не на локальные события, а на политику ФРС и Казначейства США, - указывает эксперт ВТБ Капитал Форекс. - ФРС наращивает баланс со скоростью 60 млрд. долл. в месяц за счет покупки векселей и таким образом выбрасывает на рынок ликвидность. Ранее это компенсировалось тем, что Казначейство США через размещение долга забирало с рынка ликвидность, но в декабре объемы привлечения долга были сильно снижены". На этой неделе по векселям на две даты приходится чистое погашение на очень крупные объемы в 19,84 и 18 млрд долл., отмечает Алексей Михеев Однако также проходит очередная серия размещений нот, и по ним чистое привлечение составляет 54 млрд долл. "Итого чистое привлечение за эту неделю составит 54-19,84-18=16,16 млрд долл. Но это небольшой объем по сравнению с октябрем и ноябрем, когда за неделю с рынка Казначейство США могло забрать 50 млрд. долл. и больше. На фоне низкой активности Казначейства США по наращиванию долга и производимого ФРС квази-количественного смягчения мы ждем в декабре заметного ослабления доллара и роста пары евро-доллар в район отметки 1,14", - заключает эксперт ВТБ Капитал Форекс.
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