Спрос на ОФЗ в 2020г сохранится и может составить порядка 1,2-1,5 трлн рублей - эксперты

Совокупный чистый спрос на ОФЗ в 2020 году составит порядка 1,2-1,5 трлн рублей, что несколько ниже запланированного объема размещения 1,7 трлн рублей, полагают аналитики Евгений Гавриленков и Александр Кудрин, основатели аналитической компании GKEM Analytica, специализирующейся на исследованиях в области экономики и финансовых рынков.

Как говорится в аналитическом продукте "Outside the Box" для институциональных инвесторов от "БКС Глобал Маркетс", подготовленном совместном с GKEM Analytica, эксперты ожидают сохранения спроса на внутреннем долговом рынке в 2020 году за счет российских банков, иностранных и локальных розничных инвесторов.

По их мнению, в случае, если ставки на денежном рынке превысят ключевую (вследствие сокращения объемов интервенций Минфина в сочетании с понижением ключевой ставки), российские коммерческие банки увеличат покупку ОФЗ для использования этого инструмента в качестве залога в операциях РЕПО с ЦБ. "В этом случае доходность ОФЗ снизится и потянет за собой процентные ставки в других сегментах денежного рынка, что в целом поддержит экономический рост, поскольку пока потребительские кредиты остаются слишком дорогими, а их обслуживание снижает покупательную способность российских домохозяйств", - пишут аналитики.

Согласно их прогнозам, в следующем году объем покупок ОФЗ банковским сектором для целей рефинансирования составит 300-400 млрд рублей.

Кроме того, они ждут, что в 2020 году иностранные инвесторы станут активнее покупать ОФЗ. "Мы полагаем, что иностранцы продолжат отыгрывать тему дезинфляции в России и активнее покупать рублевые суверенные бумаги, особенно если ФРС продолжит цикл снижения ставок. (. . .) Мы оцениваем возможный приток средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ в 400-500 млрд рублей (в чистом выражении) в 2020 году", - говорится в отчете.

Между тем, спрос на ОФЗ со стороны российских институциональных инвесторов, по оценкам Гавриленкова и Кудрина, достиг точки насыщения, и внимание этой группы участников рынка может переключиться на альтернативные активы. "Главная причина заключается в низкой доходности суверенных бондов, которые стали менее интересными для стратегии "купить и держать", следовательно, внимание инвесторов смещается на корпоративные выпуски и акции. Мы полагаем, что их чистый спрос на ОФЗ будет колебаться в соответствии с общим ростом активов под управлением, и его можно оценить в 200-250 млрд рублей", - отмечается в обзоре.

В то же время, как в нем сообщается, локальные розничные инвесторы могут направить часть своих накоплений на финансовые рынки на фоне радикального снижения процентных ставок по депозитам. По прогнозам экспертов, частный спрос на рублевые суверенные бумаги в 2020 году может достичь 300-350 млрд рублей в чистом выражении. "Частные инвесторы могут стать источником нового спроса на облигации Минфина и заменой российским институциональным инвесторам, которые обеспечили значительный объем спроса на ОФЗ в 2018-2019 годах. Главное отличие заключается в том, что физические лица предпочтут, скорее, краткосрочные и среднесрочные выпуски, в то время как институционалы делали выбор в пользу "длинного" конца кривой", - считают аналитики.