Газпромбанк сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2020 г. на уровне $60 за баррель по итогам заседания ОПЕК+, сообщается в обзоре банка.

"Ввиду того, что Саудовская Аравия перевыполняет планы по сокращению добычи, и изменение квоты для России не является столь существенным, мы считаем, что решение стран ОПЕК+ не окажет значительного влияния на мировое предложение нефти. С учетом ожиданий ослабления спроса на нефть в 2020 г., мы оставляем наш прогноз по средней цене нефти марки Brent на уровне 60 долл./барр. в 2020 г. без изменения", - отмечают аналитики Газпромбанка.