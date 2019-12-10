Отток капитала из акций РФ после включения акций Aramco в индексы MSCI и FTSE может оказаться ниже, чем ожидалось - "ВТБ Капитал"

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Отток капитала из акций РФ после включения акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE, скорее всего, будет ограничен $35 млн против $100 млн, ожидавшихся ранее, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций РФ Ильи Питерского.

К такому мнению эксперт пришел после того, как индексные провайдеры объявили ряд параметров включения акций Aramco в свои индексы.

Согласно новым оценкам Питерского, MSCI может оценить FIF Aramco на уровне 0,006, а FTSE установит free float на уровне 0,631%.

С учетом новых предположений аналитик снизил ожидаемый вес Aramco в индексе MSCI EM с 0,58% до 0,18%, что означает пассивный отток $640 млн из акций EM, уже находящихся в индексе (прежний прогноз - $2,3 млрд). Пассивный отток из акций РФ в этом случае составит $25 млн. Вес, установленный FTSE для Aramco, согласно новым предположениям составит 0,21% (против ранее прогнозировавшихся 0,49%) в FTSE All-World EM Index, пассивный отток из акций EM, уже находящихся в индексе, составит $190 млн, в том числе только $10 млн из акций РФ.

Как объявили провайдеры, ожидаемые даты включения акций Aramco в индексы: после закрытия торгов 17 декабря для MSCI и после закрытия торгов 20 декабря для FTSE.

Однако MSCI может отложить включение Aramco в свои индексы до января в случае, если торговля акциями этой нефтекомпании будет приостановлена 17 декабря из-за нарушения дневных ценовых ограничений в 10%, установленных Tadawul.