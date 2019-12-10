.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Отток капитала из акций РФ после включения акций Aramco в индексы MSCI и FTSE может оказаться ниже, чем ожидалось - "ВТБ Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 декабря 2019 года 13:00
Отток капитала из акций РФ после включения акций Aramco в индексы MSCI и FTSE может оказаться ниже, чем ожидалось - "ВТБ Капитал"
Отток капитала из акций РФ после включения акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE, скорее всего, будет ограничен $35 млн против $100 млн, ожидавшихся ранее, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций РФ Ильи Питерского. К такому мнению эксперт пришел после того, как индексные провайдеры объявили ряд параметров включения акций Aramco в свои индексы.
.
10 декабря 2019 года 18:35
В декабре вероятно заметное ослабление доллара и рост пары евро-доллар в район отметки 1,14 - ВТБ Капитал Форекс
В декабре вероятно заметное ослабление доллара и рост пары евро-доллар в район отметки 1,14, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. Больше месяца пара евро-доллар находится между 1,10-1,11, но на этой неделе ожидается выход пары из боковика.... читать дальше
.10 декабря 2019 года 18:10
Газпромбанк сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2020 г. на уровне $60 за баррель по итогам заседания ОПЕК+
Газпромбанк сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2020 г. на уровне $60 за баррель по итогам заседания ОПЕК+, сообщается в обзоре банка. "Ввиду того, что Саудовская Аравия перевыполняет планы по сокращению добычи, и изменение квоты для России не является столь существенным, мы считаем, что... читать дальше
.10 декабря 2019 года 15:39
Золото выглядит тем активом, который не утратит своей ценности, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Несмотря на отсутствие прогресса по торговому вопросу между США и Китаем (напротив, правительство Китая недавно одобрило директиву “35-2” о постепенном полном ( к концу 2022 г.) замещении... читать дальше
.10 декабря 2019 года 13:32
Сильные "медвежьи" настроения и низкие котировки на рынке природного газа США создают риски резких скачков цен - Julius Baer
Котировки природного газа просели по обе стороны Атлантики, поскольку погода оказалась не по сезону теплой, а высокие объемы производства и торговля сжиженным природным газом (СПГ) поддерживают достаточный уровень предложения, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя... читать дальше
.10 декабря 2019 года 12:15
Пара EUR/USD "нащупывает" новый диапазон консолидации, ближайшая поддержка расположена на отметке 1,105, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта на утренних торгах вторника умеренно укрепляется по отношению к доллару после незначительного роста днем ранее. Внимание... читать дальше
.10 декабря 2019 года 11:56
Рассматриваемый iShares US Medical Devices ETF с начала года обогатил инвесторов на 30%, опережая по доходности американский рынок в целом, отмечает ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. Эксперт полагает, что восходящий тренд сектора получит продолжение в 2020 году, и сохраняет по iShares... читать дальше
.10 декабря 2019 года 10:18
Котировки нефти во вторник не выйдут из диапазона 63-65 долл./барр., говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. "После переоценки эффекта от увеличения объемов сокращения добычи на саммите ОПЕК+ особых идей для роста нефти нет, - констатирует эксперт банка. - Статистика... читать дальше
.10 декабря 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться во вторник. читать дальше
.09 декабря 2019 года 17:43
Золото находится в выжидательной позиции перед ориентировочной датой введения новых американских пошлин против Китая. Сделка еще не подписана, а времени практически не осталось. Аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов ожидает возобновления спекулятивного спроса на золото и серебро в преддверии... читать дальше
.09 декабря 2019 года 16:19
Эффективность соглашения ОПЕК+ с целью недопущения появления на рынке навеса предложения и снижения цен на нефть с учетом постоянного перевыполнения планов сомнительна, говорится в комментарии Промсвязьбанка. В октябре-ноябре 2019 г. на рынке и так был навес предложения объемом в среднем 0,7... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.