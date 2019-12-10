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10 декабря 2019 года 13:32
Сильные "медвежьи" настроения и низкие котировки на рынке природного газа США создают риски резких скачков цен - Julius Baer
Котировки природного газа просели по обе стороны Атлантики, поскольку погода оказалась не по сезону теплой, а высокие объемы производства и торговля сжиженным природным газом (СПГ) поддерживают достаточный уровень предложения, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. Эксперт полагает, что давление на цены в Европе продолжится и признает политический риск, связанный с Российско-Украинскими переговорами. В то же время, сильные медвежьи настроения на рынке природного газа США и текущие низкие цены создают риски резких и непродолжительных скачков цен в Северной Америке. "В то время как в Северной Америке драйверами снижения цен стали прогнозы погоды, устойчивый рост производства и короткие продажи на рынке фьючерсов, в Европе действовали свои факторы, - комментирует специалист Julius Baer. - Объемы запасов природного газа остаются здесь на высоких уровнях и обеспечивают подушку безопасности на случай, если переговоры по транзиту газа между Россией и Украиной зайдут в тупик. Более того, поставки СПГ остаются повышенными на фоне их глобального роста, в то время как Европа предлагает привлекательную стоимость для разгрузки танкеров". Цены на уголь также снизились, потянув за собой вниз весь энергетический рынок, с дополнительными негативными факторами в виде оптимистичных погодных условий для производства ветряной электроэнергии. Учитывая высокие запасы и танкерные поставки СПГ, эксперт Julius Baer ожидает, что давление на европейские цены будет длительным, и сохраняет осторожную позицию по природному газу в Европе. В то же время, цены на газ в США могут опуститься ниже фундаментально разумных уровней на фоне сильных медвежьих настроений и значительного объема коротких позиций, открытых хедж-фондами на рынке фьючерсов. "Неожиданное похолодание может повыситьё риск закрытия коротких позиций и временной положительной динамики котировок. Это может стать инвестиционной возможностью в случае дальнейшего снижения цен, но на настоящий момент мы сохраняем нейтральную позицию по американскому рынку природного газа", - заключает Норберт Рюкер.
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