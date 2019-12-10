Ближайшая поддержка EUR/USD расположена на отметке 1,105 - ГК "ФИНАМ"

Пара EUR/USD "нащупывает" новый диапазон консолидации, ближайшая поддержка расположена на отметке 1,105, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Единая европейская валюта на утренних торгах вторника умеренно укрепляется по отношению к доллару после незначительного роста днем ранее.

Внимание игроков валютного рынка сосредотачивается на завершающем этот год заседании ФРС и заседание ЕЦБ (четверг). Если ранее часть игроков рассчитывала на понижение ставки Федрезервом на декабрьском заседании, то теперь такие ожидания развеялись - по данным инструмента FedWatch от CME Group, игроки фьючерсного рынка ожидают сохранения ключевой ставки Федрезерва на неизменном уровне с вероятностью 99,3%. "У нас нет причин сомневаться в сохранении ключевой ставки без изменения на этот раз, так как именно такой расклад напрашивается исходя из риторики представителей ФРС за последний месяц. При этом валютный рынок отследит комментарии главы Федрезерва, которые могут оказаться благоприятными для доллара. Что касается Европейского центрального банка, от него в плане монетарной политики ждать сюрпризов не приходится, но торгующим евро будет интересны изменения в риторике регулятора под конец уходящего года", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.

С технической точки зрения, на часовом графике пара EUR/USD "нащупывает" новый диапазон консолидации, ближайшая поддержка расположена на отметке 1,105, указывает З. Саидова.