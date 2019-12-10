.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 63,50-64,50, по паре EUR/RUB - 70,20-71,20 - Банк "Русский Стандарт"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 декабря 2019 года 12:31
Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 63,50-64,50, по паре EUR/RUB - 70,20-71,20 - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 63,50-64,50, по паре EUR/RUB - 70,20-71,20, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. Негативным событием, влияющим на рубль, может быть вернувшаяся санкционная тематика, где 11 декабря Комитет Сената США по международным отношениям проголосует за законопроект, который должен запустить новые жесткие санкции против России, полагает эксперт банка. "Оказать влияние на динамику валют развивающихся рынков дополнительно могут последние заявления Трампа о том, что нет необходимости спешить с заключением "первой фазы" торговой сделки между Китаем и США, что лишь повысит градус противостояния двух крупнейших экономик в борьбе за мировое лидерство, создавая дополнительные препятствия для восстановления мировой экономики. В США Федрезерв и в Европе ЕЦБ рассмотрят на текущей неделе свои ключевые ставки и, как полагает большинство участников рынка, оба регулятора оставят их без изменений", - отмечает Максим Тимошенко. Базовый сценарий аналитиков банка "Русский Стандарт" предполагает, что Банк России на пятничном заседании снизит ставку до 6,25%, а к концу 2020 ключевая ставка будет на уровне 5,50%. "Мы считаем, что в пользу решения о снижении ставки на 25 бп на ближайшем заседании главным образом говорит низкая инфляция, а также заметное укрепление рубля на фоне договоренностей ОПЕК о сокращении квот добычи нефти, - указывает Максим Тимошенко. - Вероятная пауза в снижении ставки Федрезерва, а также неспокойная ситуация в экономиках стран Латинской Америки, которая может снизить аппетит к риску в отношении других ЕМ-стран, не должны перевесить аргументы в пользу очередного снижения ключевой ставки".
.
10 декабря 2019 года 18:35
В декабре вероятно заметное ослабление доллара и рост пары евро-доллар в район отметки 1,14 - ВТБ Капитал Форекс
В декабре вероятно заметное ослабление доллара и рост пары евро-доллар в район отметки 1,14, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. Больше месяца пара евро-доллар находится между 1,10-1,11, но на этой неделе ожидается выход пары из боковика.... читать дальше
.10 декабря 2019 года 18:10
Газпромбанк сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2020 г. на уровне $60 за баррель по итогам заседания ОПЕК+
Газпромбанк сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2020 г. на уровне $60 за баррель по итогам заседания ОПЕК+, сообщается в обзоре банка. "Ввиду того, что Саудовская Аравия перевыполняет планы по сокращению добычи, и изменение квоты для России не является столь существенным, мы считаем, что... читать дальше
.10 декабря 2019 года 15:39
Золото выглядит тем активом, который не утратит своей ценности, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Несмотря на отсутствие прогресса по торговому вопросу между США и Китаем (напротив, правительство Китая недавно одобрило директиву “35-2” о постепенном полном ( к концу 2022 г.) замещении... читать дальше
.10 декабря 2019 года 13:32
Сильные "медвежьи" настроения и низкие котировки на рынке природного газа США создают риски резких скачков цен - Julius Baer
Котировки природного газа просели по обе стороны Атлантики, поскольку погода оказалась не по сезону теплой, а высокие объемы производства и торговля сжиженным природным газом (СПГ) поддерживают достаточный уровень предложения, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя... читать дальше
.10 декабря 2019 года 12:15
Пара EUR/USD "нащупывает" новый диапазон консолидации, ближайшая поддержка расположена на отметке 1,105, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта на утренних торгах вторника умеренно укрепляется по отношению к доллару после незначительного роста днем ранее. Внимание... читать дальше
.10 декабря 2019 года 11:56
Рассматриваемый iShares US Medical Devices ETF с начала года обогатил инвесторов на 30%, опережая по доходности американский рынок в целом, отмечает ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. Эксперт полагает, что восходящий тренд сектора получит продолжение в 2020 году, и сохраняет по iShares... читать дальше
.10 декабря 2019 года 10:18
Котировки нефти во вторник не выйдут из диапазона 63-65 долл./барр., говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. "После переоценки эффекта от увеличения объемов сокращения добычи на саммите ОПЕК+ особых идей для роста нефти нет, - констатирует эксперт банка. - Статистика... читать дальше
.10 декабря 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться во вторник. читать дальше
.09 декабря 2019 года 17:43
Золото находится в выжидательной позиции перед ориентировочной датой введения новых американских пошлин против Китая. Сделка еще не подписана, а времени практически не осталось. Аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов ожидает возобновления спекулятивного спроса на золото и серебро в преддверии... читать дальше
.09 декабря 2019 года 16:19
Эффективность соглашения ОПЕК+ с целью недопущения появления на рынке навеса предложения и снижения цен на нефть с учетом постоянного перевыполнения планов сомнительна, говорится в комментарии Промсвязьбанка. В октябре-ноябре 2019 г. на рынке и так был навес предложения объемом в среднем 0,7... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.