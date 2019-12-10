Восходящий тренд iShares US Medical Devices ETF по-прежнему устойчив - ГК "ФИНАМ"

Рассматриваемый iShares US Medical Devices ETF с начала года обогатил инвесторов на 30%, опережая по доходности американский рынок в целом, отмечает ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. Эксперт полагает, что восходящий тренд сектора получит продолжение в 2020 году, и сохраняет по iShares US Medical Devices ETF рекомендацию "Покупать".

ETF – это биржевой инвестиционный фонд, копирующий структуру лежащего в его основе индекса и с максимальной точностью повторяющий доходность этого индекса.

iShares US Medical Devices ETF – индексный фонд, отслеживающий динамику индекса Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, который, в свою очередь, состоит из акций компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств, говорится в комментарии "ФИНАМа".

В состав индекса входят торгующиеся в США бумаги 61 компании сектора здравоохранения, выпускающих те или иные устройства медицинского назначения, в том числе, поставщики высокотехнологичного хирургического оборудования.

"Особенный интерес данный инструмент представляет для инвесторов, не располагающих временем, возможностями и профессиональными навыками для поиска отдельных акций и самостоятельного формирования портфеля, но заинтересованных во вложениях в американский сектор здравоохранения", - указывает Зарина Саидова.