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10 декабря 2019 года 14:31
Размещение нового выпуска бондов банка Зенит, скорее всего, пройдет с премией около 190 б.п. к ОФЗ - "Уралсиб"
Размещение нового выпуска бондов банка Зенит, скорее всего, пройдет с премией около 190 б.п. к ОФЗ, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". Банк Зенит во вторник с 10:00 мск до 16:30 мск собирает заявки на новый выпуск БО-001Р-05 объемом 5 млрд руб. Срок обращения составляет три года, но, возможно, будет предусмотрена двухлетняя оферта. Ориентир ставки купона равен 7,55–7,8% для двухлетнего срока и 7,65–7,9% для трехлетнего. В первом случае этому соответствует доходность к оферте 7,69–7,95%, во втором – доходность к погашению 7,8–8,05%. Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 20 декабря. Аналитики "Уралсиба" ждут размещения примерно посередине указанного диапазона. Двухлетний ориентир по купону предполагает премию к кривой ОФЗ в размере порядка 185–210 б.п., трехлетний – около 180–205 б.п. В ноябре МКБ (ВВ-/Ва3/ВВ) разместил двухлетний выпуск со спредом к кривой ОФЗ примерно 210 б.п., сейчас он торгуется с премией порядка 195 б.п., последний выпуск Тинькофф Банка (-/Ва3/ВВ) – также с премией 195 б.п. "Мы полагаем, что размещение Зенита может пройти примерно посередине указанного диапазона, с премией около 190 б.п. к ОФЗ", - отмечает аналитик "Уралсиба" Наталия Березина. "Банк на 80% фондируется клиентскими средствами (65% из них составляют средства физлиц), при этом 27% средств приходится на 15 крупнейших клиентов, - указывает эксперт корпорации. - За 9 мес. 2019 г. клиентские средства уменьшились примерно на 10%, частично банк уже компенсировал это межбанком, а также разместил в этом году два выпуска облигаций, но их объем был небольшим – суммарно 2,7 млрд руб. Доля долговых бумаг в обязательствах невелика – всего 1,5%. Доля высоколиквидных активов (денежные средства и межбанк) составляет около 10% (против 14% на конец 2018 г). Н1.1 и Н1.2 на 1 ноября равнялись 10,7% (это означает 2,2 п.п. запаса к минимумам следующего года с учетом буферов), Н1.0 – 15,4%".
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