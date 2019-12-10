Аналитики Уралсиба считают оправданным закрытие позиций в RUSSIA’47 перед заседанием ФРС, сообщается в обзоре.

"Доходность RUSSIA’47 в понедельник обновила минимум, составив 3,82%, и это уже на 7 б.п. ниже, чем у выпуска Индонезии INDON’47 (YTM 3,9%) с более высокими кредитными рейтингами, хотя RUSSIA’29 (YTM 3%) все еще предлагает премию к INDON’29 (YTM 2,9%) около 10 б.п. Мы считаем, что сейчас благоприятное время для закрытия позиций в RUSSIA’47 перед заседанием ФРС, поскольку риторика регулятора может оказаться относительно жесткой, что может привести росту доходности UST10. Кроме того, уже в среду в Комитете по международным отношениям Сената США будет обсуждаться законопроект о санкциях DASKA, включающий в себя ограничения в отношении нового российского госдолга. Рынок сейчас не учитывает санкционные риски, но нельзя исключать, что по итогам обсуждения возможны некоторые сюрпризы", - отмечают аналитики.