Сильная макростатистика окончательно развеяла ожидания по дальнейшему смягчению политики ФРС США - ИК "Велес Капитал"

Ближе к вечеру пятницы рубль тестировал отметку в 63,7 по доллару, несмотря на то, что американская валюта получила серьезное преимущество на forex вместе с выходом сильных данных по рынку труда в США, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Сильная пятничная макростатистика окончательно развеяла ожидания по дальнейшему смягчению политики ФРС, если таковые еще сохранялись у отдельных участников рынка.

"Инвесторы продолжают держать в уме ситуацию с торговым конфликтом США и Китая: позитивные новости в данном направлении могли бы открыть рублю дорогу на 63,5 по доллару, однако в случае эскалации торгового конфликта отечественная валюта будет вынуждена быстро отступить в диапазон 64,0-64,5 руб.", - заключает эксперт ИК "Велес Капитал".