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06 декабря 2019 года 17:41
Растущая популярность бюджетно-налоговой политики в Европе более важный фактор для евро, чем политические новости - Julius Baer
Растущая популярность бюджетно-налоговой политики в Европе является более важным фактором для евро, чем политические новости, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Более мягкая бюджетно-налоговая политика может снизить давление на денежно-кредитную политику, которая уже "наказывает" инвесторов отрицательными процентными ставками. В свою очередь, это может улучшить ситуацию для европейской валюты даже если будет происходить на фоне смены правительства или политического руководства в Германии или других частях Европы, отмечае эксперт банка. "В европейской политической жизни наступил переходный период, - отмечает Дэвид Коль. - Урсула фон дер Ляйен вступает в должность президента Европейской Комиссии, а Кристина Лагард - в должность президента Европейского центрального банка. В то же время, социал-демократы в Германии проголосовали за новое руководство. Общим знаменателем наиболее свежих изменений в европейском руководстве является повышенный интерес к экспансивной бюджетно-налоговой политике вместо мер бюджетной экономии, которые были мантрой последнего десятилетия". Урсула фон дер Ляйен на уровне Евросоюза требует активизировать инвестиции в проекты, направленные на борьбу с изменениями климата и развитие цифровой инфраструктуры в Европе. Новое руководство Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борйанс и Саския Ескене требуют повышения доли расходов на капиталовложения в Германии и близки к конфронтации с канцлером Ангелой Меркель, которая выступает против дефицитного бюджетного финансирования в целом. По мнению эксперта Julius Baer, требования нового дуэта лидеров повысить социальные выплаты может стать дополнительным вызовом для правящей коалиции в Германии и нарушить политическую стабильность. "Несмотря на рост вероятности распада правящей коалиции, такой исход вряд ли можно считать предрешенным, - полагает Дэвид Коль. - Любые разногласия будут касаться будущей роли бюджетно-кредитной политики и бюджетной дисциплины. Обе стороны коалиции не могут без оглядки переходить к эскалации ввиду своих слабых позиций в результатах опросов. Социал-демократическая партия Германии столкнулась с дополнительными препятствиями, поскольку ее ключевые политические проекты, включая базовую арендную плату за жилье, по-прежнему требуют проработки, что может привести к потере партией доверия электората. Таким образом, политических новостей из Германии может стать больше, однако они вряд ли смогут оказать влияние на динамику финансовых рынков".
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06 декабря 2019 года 16:43
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.06 декабря 2019 года 15:16
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.06 декабря 2019 года 13:10
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.06 декабря 2019 года 12:45
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.06 декабря 2019 года 10:14
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.06 декабря 2019 года 09:29
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг умеренным повышением. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу. читать дальше
.06 декабря 2019 года 09:26
Торги на нефтяном рынке в пятницу будут проходить волатильно, не исключена фиксация прибыли "по факту". На просадках нефть стоит аккуратно покупать, говорится в комментарии Алор Брокер. Неожиданное решение принял в среду мониторинговый комитет ОПЕК, предложив странам ОПЕК+ снизить квоты на... читать дальше
.05 декабря 2019 года 19:30
Пара евро-доллар в декабре может продемонстрировать некоторый рост, причем вполне вероятно достижение отметки 1,14, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. "Вопреки нашим ожиданиям, в ноябре пара евро-доллар так и не смогла начать тренд на... читать дальше
.05 декабря 2019 года 16:50
Потенциал падения котировок золота в среднесрочной перспективе представляется ограниченным - ИК "Велес Капитал"
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.05 декабря 2019 года 14:26
Рынок нефти отреагировал ростом на сообщения о прогрессе во внешнеторговых переговорах США и Китая - Julius Baer
Рынок нефти отреагировал на новости, связанные с внешнеторговыми переговорами между США и Китаем: котировки черного золота прибавили 4% в среду после того, как сближение двух сторон стало более ощутимым, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных... читать дальше
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