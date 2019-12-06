Включение акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE повлечет отток около $100 млн из акций РФ - "ВТБ Капитал"

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Включение акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE повлечет отток около $100 млн из акций РФ, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций РФ Ильи Питерского.

По оценкам эксперта, акции Saudi Aramco могут быть включены в индексы MSCI 17 декабря 2019 года после закрытия торгов, а в индексы FTSE 20 декабря 2019 года после закрытия торгов.

"Как сообщал ранее MSCI, если акции Saudi Aramco начнут торговаться 12 декабря 2019 года или ранее, то они будут добавлены в индексы MSCI в одну фазу не позднее закрытия торгов 17 декабря 2019 года. Поскольку условие выполнено, мы полагаем, что MSCI добавит акции Saudi Aramco в свои индексы именно после закрытия торгов 17 декабря", - говорится в обзоре.

По оценкам Питерского, вес акций Saudi Aramco в MSCI EM составит 0,58%, что вызовет пассивный отток $2,3 млрд из акций, которые уже входят в MSCI EM. В том числе для акций РФ пассивный отток составит $80 млн.

В свою очередь FTSE, вероятно, включит акции Saudi Aramco в свои индексы после закрытия торгов 20 декабря вместе с вступлением в силу результатов последнего пересмотра индексов, считает эксперт.

Согласно его расчетам, вес акций Saudi Aramco в индексе FTSE All-World Emerging составит 0,5%, что вызовет пассивный отток из акций, которые уже входят в индекс FTSE All-World Emerging, в размере $0,5 млрд через индексные фонды Vanguard, для России это означает пассивный отток на уровне $20 млн.