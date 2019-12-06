Включение акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE повлечет отток около $100 млн из акций РФ - "ВТБ Капитал"

Включение акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE повлечет отток около $100 млн из акций РФ, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций РФ Ильи Питерского.

По оценкам эксперта, акции Saudi Aramco могут быть включены в индексы MSCI 17 декабря 2019 года после закрытия торгов, а в индексы FTSE 20 декабря 2019 года после закрытия торгов.